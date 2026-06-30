Coupe du monde 2026 : les États-Unis ferment près de 400 sites de streaming illégal

Les autorités américaines intensifient leur lutte contre le piratage sportif : le DoJ a annoncé la saisie de près de 400 noms de domaine diffusant sans autorisation des matchs de la Coupe du monde 2026. Baptisée Operation Offsides, cette opération vise les réseaux internationaux qui profitent de l’audience exceptionnelle de la compétition pour attirer des internautes vers des retransmissions illégales.
Cette action massive est menée par le National Intellectual Property Rights Coordination Center et les services de Homeland Security Investigations, avec l’appui de partenaires publics et privés dans plusieurs pays. Les autorités américaines ont notamment identifié des infrastructures hébergées au Pérou et en Bulgarie, tandis que des interventions complémentaires ont eu lieu en Croatie, en Roumanie, en Pologne et en Colombie.
Les domaines concernés proposaient des flux en direct de rencontres du Mondial sans disposer des droits de diffusion. À la place des lecteurs vidéo, les visiteurs découvrent désormais une page indiquant que les sites ont été saisis dans le cadre d’une action internationale de protection de la propriété intellectuelle.
Au-delà de l’atteinte aux droits audiovisuels, les enquêteurs insistent sur les risques liés à ces plateformes. Les sites de streaming illégal peuvent en effet rediriger les utilisateurs vers des publicités frauduleuses, des connexions non sécurisées ou des logiciels malveillants susceptibles de compromettre des données personnelles et bancaires.
Les organisateurs de la Coupe du monde, les détenteurs de droits et plusieurs groupes du secteur des médias ont également participé au signalement des domaines. L’objectif de l’opération consiste à perturber rapidement ces réseaux pirates avant que ces derniers ne basculent vers de nouvelles adresses ou des copies de secours.
La fermeture de centaines de sites ne signifie pas la disparition immédiate du phénomène, les opérateurs de plateformes pirates utilisant souvent des infrastructures mouvantes. L’ampleur d’Operation Offsides confirme que la lutte contre les retransmissions sportives illicites prend désormais une dimension internationale, à la croisée du droit d’auteur, de la cybersécurité et de la fraude en ligne.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
La France met fin dès ce 1er juillet à sa taxe nationale de 2 euros sur les petits colis, quatre mois après son entrée en...
Le Google Play Store n’est plus seulement l’endroit où l’on télécharge des applications Android. Au fil des...
Les précommandes de GTA 6 ont à peine commencé que les premières ruptures apparaissent déjà chez plusieurs...
Altus Schools, un réseau d’écoles à charte de San Diego, a investi 500 000 dollars pour faire entrer deux robots...
30 Jun. 2026 • 14:10
30 Jun. 2026 • 12:40
30 Jun. 2026 • 11:11