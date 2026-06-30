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KultureGeek Internet Coupe du monde 2026 : les États-Unis ferment près de 400 sites de streaming illégal
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Coupe du monde 2026 : les États-Unis ferment près de 400 sites de streaming illégal

3 min.
30 Juin. 2026 • 12:55
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Les autorités américaines intensifient leur lutte contre le piratage sportif : le DoJ a annoncé la saisie de près de 400 noms de domaine diffusant sans autorisation des matchs de la Coupe du monde 2026. Baptisée Operation Offsides, cette opération vise les réseaux internationaux qui profitent de l’audience exceptionnelle de la compétition pour attirer des internautes vers des retransmissions illégales.

Une vaste opération coordonnée contre les sites pirates

Cette action massive est menée par le National Intellectual Property Rights Coordination Center et les services de Homeland Security Investigations, avec l’appui de partenaires publics et privés dans plusieurs pays. Les autorités américaines ont notamment identifié des infrastructures hébergées au Pérou et en Bulgarie, tandis que des interventions complémentaires ont eu lieu en Croatie, en Roumanie, en Pologne et en Colombie.

Fifa World Cup 2026

Les domaines concernés proposaient des flux en direct de rencontres du Mondial sans disposer des droits de diffusion. À la place des lecteurs vidéo, les visiteurs découvrent désormais une page indiquant que les sites ont été saisis dans le cadre d’une action internationale de protection de la propriété intellectuelle.

Le piratage sportif expose aussi les spectateurs

Au-delà de l’atteinte aux droits audiovisuels, les enquêteurs insistent sur les risques liés à ces plateformes. Les sites de streaming illégal peuvent en effet rediriger les utilisateurs vers des publicités frauduleuses, des connexions non sécurisées ou des logiciels malveillants susceptibles de compromettre des données personnelles et bancaires.

Les organisateurs de la Coupe du monde, les détenteurs de droits et plusieurs groupes du secteur des médias ont également participé au signalement des domaines. L’objectif de l’opération consiste à perturber rapidement ces réseaux pirates avant que ces derniers ne basculent vers de nouvelles adresses ou des copies de secours.

Une riposte appelée à se poursuivre

La fermeture de centaines de sites ne signifie pas la disparition immédiate du phénomène, les opérateurs de plateformes pirates utilisant souvent des infrastructures mouvantes. L’ampleur d’Operation Offsides confirme que la lutte contre les retransmissions sportives illicites prend désormais une dimension internationale, à la croisée du droit d’auteur, de la cybersécurité et de la fraude en ligne.

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