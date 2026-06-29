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Werwulf : Robert Eggers redéfinit le film de loup-garou (bande-annonce)

2 min.
29 Juin. 2026 • 19:45
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Robert Eggers repart dans les ténèbres. Après The Witch, The Lighthouse et le très stylisé Nosferatu, le cinéaste américain s’attaque au mythe du loup-garou avec Werwulf, attendu dans les salles françaises le 6 janvier 2027. La première bande-annonce installe déjà une ambiance aussi poisseuse qu’oppressante, fidèle donc à l’univers visuel du réalisateur.

Un village britannique frappé par une malédiction

L’intrigue transporte le spectateur dans une localité isolée de Grande-Bretagne au XIIIe siècle. Une créature, une malédiction ou peut-être les deux semblent décimer les habitants, tandis qu’un chasseur aux méthodes proches de l’exorcisme arrive pour tenter d’enrayer le massacre.

Aaron Taylor-Johnson occupe le centre du récit dans le rôle d’un homme visiblement rattrapé par une transformation monstrueuse. Les premières images misent sur la souffrance physique, les corps meurtris et une violence suggérée, sans que jamais on ne voit la créature.

Une esthétique radicale inspirée du cinéma ancien

Robert Eggers dévoile de nouveau son goût pour les images au grain rugueux et la mise en scène (très) travaillée. Le film adopte en outre un format académique en 4:3, des teintes désaturées et une photographie volontairement saturée. Le réalisateur a expliqué avoir utilisé de la pellicule 35 mm et un traitement orthochromatique afin de donner aux visages une apparence maladive et presque spectrale.

Le casting réunit également Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson et Bodhi Rae Breathnach. Eggers retrouve par ailleurs le scénariste islandais Sjón Sigurdsson, déjà associé à The Northman.

Un nouveau chapitre dans le bestiaire de Robert Eggers

Après les sorcières, les marins hantés et les vampires, Werwulf complète un parcours où les légendes servent avant tout à explorer les tréfonds de l’âme humaine. Cette nouvelle relecture du loup-garou s’impose en tout cas parmi les rendez-vous ciné immanquables de 2026 (US) – 2027 (France).

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