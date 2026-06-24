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KultureGeek Internet Deezer lance Remix Lab : remixez vos musiques préférées légalement
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Deezer lance Remix Lab : remixez vos musiques préférées légalement

3 min.
24 Juin. 2026 • 20:56
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Deezer déploie Remix Lab dans son application pour permettre à ses utilisateurs de transformer légalement des morceaux d’artistes. La plateforme veut capter l’essor du remix amateur popularisé par TikTok, tout en garantissant que chaque écoute continue de rémunérer l’œuvre d’origine.

Deezer Remix Lab

L’outil s’inscrit dans le Deezer Club et prend la forme de concours autour de titres sélectionnés. Les utilisateurs peuvent modifier des chansons de Céline Dion, Tiakola, Alonzo, Ronisia, Mosimann avec Gaëtan Roussel, Zaho ou Alain Souchon, puis écouter, partager et intégrer leurs versions en playlist, exclusivement dans l’écosystème Deezer.

Deezer transforme le remix en usage encadré

Remix Lab mise sur une prise en main immédiate. Pierre Trochu, responsable du produit chez Deezer, déclare : « Cette fonctionnalité mise sur la simplicité : en quelques clics les utilisateurs peuvent redécouvrir un titre qu’ils connaissent déjà, en lui appliquant soit des effets simples et populaires (sped up, reverb), ou des transformations plus élaborées comme le changement de genre et style musical ».

Deezer reprend ainsi des usages déjà massifs sur les réseaux sociaux, mais dans un cadre fermé et autorisé. Selon la plateforme, 30 % des musiques partagées sur TikTok circulent aujourd’hui dans des versions modifiées par les utilisateurs. Avec Remix Lab, le service de streaming français tente de faire entrer cette pratique dans un espace légal, traçable et monétisable.

Les concours liés au lancement doivent livrer leurs résultats au début du mois de septembre. Les gagnants recevront deux billets pour un événement Purple Door en septembre ainsi qu’un article de merchandising. Deezer cherche ainsi à rapprocher la création des fans de la promotion officielle des artistes.

Chaque écoute renvoie vers l’œuvre originale

Le cœur du dispositif repose sur un modèle centré sur l’artiste. Les créateurs originaux doivent donner leur accord en amont et chaque écoute d’un remix est comptabilisée par Deezer comme un stream du titre source. La plateforme entend ainsi éviter que la transformation d’un morceau ne se fasse au détriment des ayants droit.

Cette mécanique répond directement au manque à gagner provoqué par les détournements non officiels sur d’autres plateformes. Là où les remixes circulent souvent sans cadre clair ni redistribution transparente, Deezer veut installer un système plus stricte, sans empêcher l’appropriation créative par les fans. C’est l’occasion de rappeler que Spotify a annoncé récemment son propre outil de remix en s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Avec Remix Lab, Deezer tente d’imposer une règle simple sur un terrain devenu central pour l’industrie musicale : autoriser la réinterprétation, mais sans abandonner la rémunération des artistes.

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