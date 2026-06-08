OpenAI ajoute une nouvelle option de sécurité à ChatGPT avec le déploiement du mode verrouillage, ou Lockdown Mode en anglais. Cette fonctionnalité vise à mieux protéger les utilisateurs les plus exposés contre un risque bien connu dans le domaine de l’intelligence artificielle générative : l’exfiltration de données provoquée par des attaques par injection de prompt.

Concrètement, ce mode limite l’accès de ChatGPT au Web, aux services externes et à certaines fonctions avancées afin de réduire les possibilités de fuite d’informations sensibles. Il ne s’agit pas d’un simple réglage de confidentialité, mais d’un mécanisme de sécurité plus strict, pensé pour les usages où les conversations peuvent contenir des documents confidentiels, des données professionnelles, des informations internes ou des éléments personnels à forte valeur.

Un mode verrouillage pour réduire les risques liés aux injections de prompt

Les injections de prompt font partie des menaces les plus spécifiques aux grands modèles de langage. Le principe consiste à dissimuler des instructions malveillantes dans un contenu que l’IA est amenée à lire : une page Web, un fichier, un document partagé, un e-mail ou encore une ressource utilisée par un outil connecté. L’assistant peut alors être incité à ignorer certaines consignes, à modifier son comportement ou, dans les cas les plus sensibles, à tenter de transmettre des informations en dehors de la conversation.

Ce risque devient plus important à mesure que ChatGPT gagne en capacités. Le service ne se limite plus à répondre à des questions : il peut analyser des fichiers, naviguer sur Internet, utiliser des connecteurs, exécuter certaines tâches ou s’appuyer sur des outils externes. Ces fonctions rendent l’assistant plus utile, mais elles augmentent aussi les surfaces d’attaque potentielles.

Le mode verrouillage d’OpenAI cherche donc à réduire les canaux par lesquels une donnée sensible pourrait sortir. Selon la documentation officielle d’OpenAI consacrée au Lockdown Mode, cette option restreint de nombreuses capacités ayant accès au réseau afin de limiter le risque d’exfiltration de données lié aux injections de prompt.

Ce que ChatGPT désactive avec le mode verrouillage

Une fois activé, le mode verrouillage modifie profondément le comportement de ChatGPT. La navigation Web en direct est restreinte : l’assistant ne peut plus accéder librement à des contenus en temps réel et se limite à des informations mises en cache lorsque cette capacité reste disponible. Cette limitation peut rendre certaines réponses moins fraîches ou moins complètes, mais elle empêche surtout que la navigation soit utilisée comme canal de transmission vers un tiers.

Le support des images provenant du Web est également limité. ChatGPT ne peut plus intégrer ou afficher certaines images issues d’Internet dans ses réponses. Les utilisateurs peuvent toutefois continuer à importer leurs propres fichiers image et à utiliser les capacités de génération d’images lorsque celles-ci sont disponibles. Là encore, l’objectif est d’éviter qu’une ressource distante puisse servir à déclencher une requête externe ou à transmettre indirectement des informations.

OpenAI désactive aussi la recherche approfondie, une fonction qui s’appuie sur l’exploration de sources externes pour produire des réponses plus documentées. Le mode Agent est lui aussi concerné. Cette restriction est logique : un agent capable d’effectuer des actions autonomes, de consulter des services ou d’interagir avec des outils connectés représente un risque plus élevé lorsqu’il traite des contenus potentiellement piégés.

Canvas, fichiers et outils connectés sont aussi concernés

La protection ne s’arrête pas aux fonctions les plus visibles. Le mode verrouillage empêche également les utilisateurs d’autoriser du code généré dans Canvas à accéder au réseau. Cette précision intéressera particulièrement les profils techniques, car l’accès réseau d’un code généré peut constituer un chemin d’exfiltration si une instruction malveillante parvient à influencer le comportement de l’assistant.

Autre restriction importante : ChatGPT ne peut pas télécharger lui-même des fichiers pour l’analyse de données dans ce contexte. En revanche, l’utilisateur peut toujours importer manuellement ses propres fichiers pour les faire analyser. Cette distinction est essentielle : OpenAI ne bloque pas le travail sur documents, mais limite les actions sortantes ou automatisées susceptibles d’exposer des informations sensibles.

Les connecteurs, applications et intégrations externes sont également encadrés. Ces outils peuvent interagir avec Internet ou avec des services tiers, ce qui les rend potentiellement exploitables dans des scénarios d’attaque sophistiqués. Dans les environnements professionnels, leur comportement peut dépendre des paramètres définis par les administrateurs, notamment via les contrôles d’accès et les rôles attribués aux utilisateurs.

Un outil pensé pour les profils à haut risque

OpenAI ne présente pas ce mode comme une option indispensable pour tous les utilisateurs. Le mode verrouillage vise surtout les personnes et organisations qui manipulent régulièrement des données sensibles ou qui peuvent être davantage ciblées par des attaques : dirigeants, équipes de cybersécurité, salariés d’entreprises exposées, journalistes travaillant sur des sujets confidentiels, avocats, chercheurs, responsables politiques ou collaborateurs ayant accès à des documents stratégiques.

Pour un usage courant de ChatGPT, ce mode peut être perçu comme trop contraignant. Il réduit l’accès à certaines fonctions très appréciées, notamment la recherche Web, la recherche approfondie et les capacités agentiques. En contrepartie, il offre un environnement plus fermé, plus prévisible et moins dépendant de connexions externes.

Une sécurité renforcée, mais pas une protection absolue

OpenAI insiste sur un point important : le mode verrouillage ne supprime pas toutes les formes d’injection de prompt. Une instruction malveillante peut toujours être présente dans un fichier importé ou dans un contenu mis en cache. Elle peut encore perturber une réponse, orienter l’analyse ou tenter d’influencer le raisonnement de l’assistant.

La différence se situe surtout au niveau des conséquences possibles. En limitant les capacités réseau, les images issues du Web, la recherche approfondie, le mode Agent ou certaines actions automatisées, OpenAI réduit les chemins permettant à une donnée confidentielle de quitter l’environnement de conversation. Le mode verrouillage doit donc être compris comme une barrière supplémentaire, et non comme une garantie absolue contre tous les risques.

Ce que le mode verrouillage ne change pas

Le mode verrouillage ne doit pas être confondu avec un mode privé global. Il ne modifie pas automatiquement les paramètres liés à la mémoire, au partage des conversations ou à l’utilisation éventuelle des échanges pour améliorer les modèles. Ces réglages restent séparés et doivent être contrôlés dans les paramètres de données ou, dans le cas d’un espace de travail, par les administrateurs.

Cette nuance est importante pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leurs informations. Activer le mode verrouillage réduit certaines interactions avec l’extérieur, mais ne remplace pas une bonne configuration des options de confidentialité. Il reste donc recommandé de vérifier les paramètres de mémoire, les contrôles de données, les autorisations des connecteurs et les règles appliquées dans un espace professionnel.

OpenAI permet aussi de désactiver le mode verrouillage pour une conversation spécifique. Cette souplesse peut être utile lorsqu’un utilisateur a temporairement besoin de fonctions bloquées, comme la navigation Web en direct ou la recherche approfondie. Il faut toutefois garder en tête que désactiver cette protection restaure les capacités externes de ChatGPT et augmente mécaniquement l’exposition aux risques que le mode cherche à limiter.

Une réponse à l’évolution de ChatGPT vers des usages plus professionnels

L’arrivée de ce mode illustre l’évolution rapide de ChatGPT. Le service n’est plus seulement un chatbot grand public capable de rédiger un texte ou de répondre à une question. Il devient progressivement une interface de travail connectée à des documents, des outils, des applications et des flux d’information. Cette transformation impose de nouveaux garde-fous.

Plus un assistant IA est autonome, plus la gestion des permissions devient centrale. Le défi pour OpenAI consiste à préserver l’utilité de ChatGPT tout en empêchant qu’un contenu malveillant puisse détourner ses capacités. Le mode verrouillage apporte une réponse pragmatique à ce problème : réduire les fonctions les plus exposées lorsque le contexte l’exige.

Cette approche devrait intéresser les entreprises, les administrations et les utilisateurs professionnels qui veulent encadrer plus strictement l’usage de l’IA générative. Elle rappelle aussi que la sécurité ne dépend pas uniquement du modèle lui-même, mais de tout l’écosystème qui l’entoure : outils connectés, navigation Web, accès aux fichiers, permissions, rôles administrateur et politiques internes.

Avec le mode verrouillage, OpenAI ajoute donc une protection bienvenue pour les usages sensibles de ChatGPT. La fonctionnalité impose des compromis réels en matière de confort et de puissance, mais elle répond à un enjeu de fond : permettre à l’IA générative de rester utile dans des environnements où la confidentialité des données ne peut pas être traitée comme une simple option.