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Free Mobile accélère la portabilité en passant de 10 à 3 jours

2 min.
12 Mai. 2026 • 19:24
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La portabilité d’un numéro de téléphone vers Free Mobile devient plus rapide, avec l’opérateur qui divise par trois le temps d’attente. Là où il fallait attendre entre 7 et 10 jours auparavant, il suffit maintenant de trois jours pour voir son numéro porté.

Free Logo

Un délai de portabilité divisé par trois

Comme le rapporte Tiino-X83, la portabilité rapide chez Free Mobile concerne uniquement les forfaits pris seuls, sans l’achat d’un smartphone. Pour toute commande d’un forfait depuis le site de Free Mobile avec une eSIM ou dans une boutique de l’opérateur avec une carte SIM physique, la portabilité de numéro se fait maintenant en trois jours ouvrés. En revanche, on reste sur un délai de 7 à 10 jours pour toute commande d’un forfait sur le site de Free Mobile avec une carte SIM physique.

Ce délai accéléré pour les portabilités est une bonne nouvelle pour les clients qui veulent changer d’opérateur tout en gardant leur numéro. On notera toutefois que les opérateurs français pourraient encore s’améliorer. Aux États-Unis et au Canada par exemple, la portabilité prend généralement quelques minutes ou quelques heures tout au plus. Chez nous, il faut encore attendre quelques jours, bien que le délai se réduise au fil des années.

Toujours chez Free, le remboursement des frais de mise en service (50 euros) pour la Freebox est désormais disponible en boutique, là où c’était uniquement disponible depuis le site de l’opérateur jusqu’à présent.

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