Microsoft a annoncé une nouvelle interface de sa boîte de dialogue « Exécuter » au niveau des versions tests de Windows 11 qui sont disponibles via le programme Windows Insider. Lancé avec Windows 95 et son raccourci Win + R, cet outil n’avait connu aucune mise à jour significative depuis trois décennies.

Du nouveau pour la boîte de dialogue « Exécuter » de Windows 11

La nouvelle boîte de dialogue « Exécuter » s’aligne sur l’esthétique de Windows 11 avec la prise en charge du mode sombre. La performance progresse également : le temps médian d’affichage passe de 103 ms à 94 ms, un chiffre que Microsoft prévoit de réduire encore dans les mises à jour suivantes. De plus, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : taper ~\dans le champ ouvre directement le répertoire de l’utilisateur. En revanche, le bouton « Parcourir » disparaît, seuls 0,0038 % des utilisateurs y ayant recours sur un échantillon de 35 millions de personnes.

Microsoft n’a pas procédé par intuition. La firme dit avoir étudié les comportements réels avant de concevoir la nouvelle interface, mesurant d’abord la médiane du temps d’affichage de l’ancienne version et identifiant les fonctions réellement utilisées. Après plusieurs itérations sur des prototypes, les développeurs ont ramené ce temps médian de 103 ms à 94 ms. C’est un résultat obtenu par un travail extensif d’optimisation et non par un simple rafraîchissement visuel.

La version actuelle

L’analyse a également révélé un usage imprévu : beaucoup d’utilisateurs se servent de la boîte de dialogue « Exécuter » comme nettoyeur de formatage, en collant un texte pour le recopier aussitôt sans sa mise en forme d’origine. Ces observations ont orienté les choix de design. Microsoft a volontairement maintenu une interface minimaliste, en tenant compte de la forte mémoire musculaire des utilisateurs habitués à la fenêtre actuelle.

La nouvelle boîte de dialogue « Exécuter » est en cours de déploiement progressif pour les utilisateurs du programme Windows Insider qui sont inscrits dans le canal Experimental. Pour le public, ce sera disponible avec une future mise à jour de Windows 11, bien que Microsoft ne donne pas encore la date.