TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech SFR : les résultats de la maison-mère en net recul juste avant le rachat
Business Tech

SFR : les résultats de la maison-mère en net recul juste avant le rachat

3 min.
29 Avr. 2026 • 17:20
1

Altice France traverse une phase pour le moins mouvementée  : alors que la maison mère de SFR discute exclusivement avec Bouygues Telecom, Free-Iliad et Orange en vue d’une cession, les derniers résultats financiers publiés confirment l’érosion de l’opérateur au carré rouge.

Des revenus en net recul pour SFR

Sur le dernier trimestre publié, Altice France a vu son chiffre d’affaires reculer de 9,3 % sur un an, à 2,594 milliards d’euros. La baisse touche les deux piliers de l’activité : le fixe chute de 11,7 %, à 606 millions d’euros, tandis que le mobile perd 11,2 %, à 778 millions d’euros.

SFR Logo

Sur l’ensemble de 2025, le groupe passe sous un seuil symbolique avec 9,2 milliards d’euros de revenus, en baisse de 8,4 %. À titre de comparaison, Free a généré 6,6 milliards d’euros, Bouygues Telecom 8,1 milliards d’euros et Orange 17,4 milliards d’euros sur le marché français.

Une base d’abonnés encore fragile

SFR continue de perdre du terrain dans le fixe, avec 52 000 abonnés en moins sur le trimestre, pour un parc total de 6,025 millions de clients. Le mobile offre un répit relatif : l’opérateur a gagné 66 000 clients, sa meilleure performance récente. Mais cette croissance semble portée par RED et des offres agressives, moins favorables à la rentabilité.

La tendance reste néanmoins moins brutale qu’en 2024, année durant laquelle SFR avait perdu 877 000 abonnés. En 2025, le recul net a été ramené à 89 000 clients.

Un rachat à plus de 20 milliards d’euros en discussion

Pour rappel, Bouygues, Free et Orange négocient une opération valorisée 20,35 milliards d’euros, pouvant grimper jusqu’à 21 milliards avec un complément de 650 millions d’euros. Dans le projet actuel, Bouygues reprendrait 42 % de la valeur de SFR, Free 31 % et Orange 27 %.

Le trio dispose jusqu’au 15 mai 2026 pour finaliser les documents de transaction. Même signé, ce rapprochement resterait évidemment soumis à un parcours réglementaire long, tant il pourrait remodeler en profondeur le paysage français des télécoms.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Business

Rachat de SFR : Altice rejette l’offre de 17 milliards d’euros d’Orange, Bouygues Telecom et Free

SFR Bouygues Telecoms Logo Business

Rachat de SFR : Bouygues Telecom assure que les prix resteront les plus bas d’Europe

SFR Bouygues Telecoms Logo Business

Rachat de SFR : Bouygues Telecom essaie de rassurer pour les emplois

SFR Logo Business

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free finalisent une nouvelle offre

Un commentaire pour cet article :

  • Geogeogyro
    29 Avr. 2026 • 19:06
    Question ouverte, en tant qu’abonné Sfr (Box+Mobile) y a-t-il un intérêt à rester avec eux ou plutôt partir avant le rachat?Merci à tous/tes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

FC 26

PlayStation Plus : les jeux offerts en mai 2026 (dont FC 26)

29 Avr. 2026 • 18:21
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur liste des jeux offerts en mai 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres, soit autant que le mois dernier. Ils...

Google Logo Icone Application

L’Australie veut forcer Meta, Google et TikTok à payer les médias

29 Avr. 2026 • 17:00
0 Internet

Une loi proposée par l’Australie veut obliger Meta, Google et TikTok à signer des accords avec les médias locaux plutôt...

Meta Logo

Meta : l’Europe accuse Facebook et Instagram de laisser passer les enfants

29 Avr. 2026 • 15:29
0 Internet

La Commission européenne accuse Meta de ne pas empêcher efficacement les enfants de moins de 13 ans d’accéder à Instagram...

Etoile ancienne SDSS J0715

SDSS J0715-7334 : l’étoile la plus primitive jamais observée… a été découverte par de « simples » étudiants

29 Avr. 2026 • 14:15
0 Science

Une étoile discrète, repérée dans les archives du Sloan Digital Sky Survey, pourrait offrir l’un des témoignages...

Sony AI Project Ace

Project Ace : Sony AI dévoile un robot de tennis de table qui défie déjà des joueurs professionnels

29 Avr. 2026 • 12:45
0 Science

Sony AI vient de signer l’une des démonstrations les plus spectaculaires du moment en robotique « sportive ». Avec...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27 aura un mode Siri pour l’IA visuelle dans l’app Appareil photo

iOS 27 aura un mode Siri pour l’IA visuelle dans l’app Appareil photo

29 Apr. 2026 • 18:47

image de l'article Apple envisagerait l’abandon de MagSafe sur les iPhone

Apple envisagerait l’abandon de MagSafe sur les iPhone

29 Apr. 2026 • 17:57

image de l'article Trying (Apple TV) : une cinquième saison et une date de diffusion pour la série de comédie

Trying (Apple TV) : une cinquième saison et une date de diffusion pour la série de comédie

29 Apr. 2026 • 17:18

image de l'article John Giannandrea, ex-patron de l’IA chez Apple, a déjà retrouvé du boulot

John Giannandrea, ex-patron de l’IA chez Apple, a déjà retrouvé du boulot

29 Apr. 2026 • 16:22

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site