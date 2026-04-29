SFR : les résultats de la maison-mère en net recul juste avant le rachat

Altice France traverse une phase pour le moins mouvementée : alors que la maison mère de SFR discute exclusivement avec Bouygues Telecom, Free-Iliad et Orange en vue d’une cession, les derniers résultats financiers publiés confirment l’érosion de l’opérateur au carré rouge.

Des revenus en net recul pour SFR

Sur le dernier trimestre publié, Altice France a vu son chiffre d’affaires reculer de 9,3 % sur un an, à 2,594 milliards d’euros. La baisse touche les deux piliers de l’activité : le fixe chute de 11,7 %, à 606 millions d’euros, tandis que le mobile perd 11,2 %, à 778 millions d’euros.

Sur l’ensemble de 2025, le groupe passe sous un seuil symbolique avec 9,2 milliards d’euros de revenus, en baisse de 8,4 %. À titre de comparaison, Free a généré 6,6 milliards d’euros, Bouygues Telecom 8,1 milliards d’euros et Orange 17,4 milliards d’euros sur le marché français.

Une base d’abonnés encore fragile

SFR continue de perdre du terrain dans le fixe, avec 52 000 abonnés en moins sur le trimestre, pour un parc total de 6,025 millions de clients. Le mobile offre un répit relatif : l’opérateur a gagné 66 000 clients, sa meilleure performance récente. Mais cette croissance semble portée par RED et des offres agressives, moins favorables à la rentabilité.

La tendance reste néanmoins moins brutale qu’en 2024, année durant laquelle SFR avait perdu 877 000 abonnés. En 2025, le recul net a été ramené à 89 000 clients.

Un rachat à plus de 20 milliards d’euros en discussion

Pour rappel, Bouygues, Free et Orange négocient une opération valorisée 20,35 milliards d’euros, pouvant grimper jusqu’à 21 milliards avec un complément de 650 millions d’euros. Dans le projet actuel, Bouygues reprendrait 42 % de la valeur de SFR, Free 31 % et Orange 27 %.

Le trio dispose jusqu’au 15 mai 2026 pour finaliser les documents de transaction. Même signé, ce rapprochement resterait évidemment soumis à un parcours réglementaire long, tant il pourrait remodeler en profondeur le paysage français des télécoms.