Casinos en ligne : l’Ontario franchit les 4 milliards de revenus, la France reste sur le pas de la porte

Le divertissement en ligne attire chaque année un public plus large, porté par l’accessibilité mobile et l’innovation technologique. Jeux, contenus interactifs et services numériques redéfinissent les habitudes. Mais derrière cette popularité, les enjeux de régulation, de sécurité et d’information restent centraux. Décryptage d’un écosystème en pleine évolution.

En 2025, la province canadienne de l’Ontario a passé un cap symbolique. Les opérateurs agréés y ont engrangé 4 milliards de dollars canadiens de revenus bruts, pour près de 98,3 milliards de dollars de mises. Des chiffres qui placent ce marché ouvert il y a moins de quatre ans parmi les plus matures d’Amérique du Nord, au niveau des grands états américains. Pendant ce temps, la France reste, avec Chypre, le dernier pays de l’Union européenne à interdire les jeux de casino en ligne. Le contraste réglementaire n’a jamais été aussi net, y compris dans un contexte européen où la régulation numérique ne cesse de se renforcer, comme le montre le bond des amendes CNIL en 2025. Derrière ces écarts, une même question technique : comment encadrer un marché numérique sans interfaces physiques, où tout se joue sur l’identification du joueur, la géolocalisation de l’appareil et la traçabilité des flux financiers.

Des ressources d’information pour les joueurs canadiens

Avec 48 opérateurs licenciés et 82 sites de jeux en fin d’année 2025 rien qu’en Ontario, l’offre canadienne est devenue difficile à cartographier sans outils dédiés. Les joueurs s’appuient de plus en plus sur des plateformes indépendantes qui comparent les sites agréés, détaillent les bonus proposés et identifient pour chaque profil un casino en ligne recommandé, selon la province de résidence. Au Canada, c’est notamment la fonction de casino.ca, qui documente l’offre légale à l’échelle du pays et rappelle le cadre applicable dans chaque juridiction.

Ce type de ressource éditoriale répond à une demande réelle : les règles varient fortement d’une province à l’autre, l’Alberta s’apprêtant par exemple à ouvrir son propre marché régulé courant 2026 sur le modèle ontarien. Pour l’internaute, l’enjeu n’est plus seulement de trouver une plateforme, mais de vérifier qu’elle relève bien du cadre provincial en vigueur. Ce niveau d’exigence rappelle les évolutions récentes de la régulation numérique européenne, entre ajustement de l’AI Act et refonte des règles sur les cookies.

L’Ontario pose le standard de l’iGaming régulé

Le marché ontarien a ouvert le 4 avril 2022 sous l’autorité de la Commission de l’alcool et du jeu de l’Ontario (AGCO), avec une filiale dédiée, iGaming Ontario (iGO). Trois ans plus tard, le bilan dépasse les projections initiales. D’après le rapport annuel 2024-2025 publié par l’organisme, 50 opérateurs étaient actifs en fin d’exercice, avec plus de 2,6 millions de comptes joueurs actifs. Sans grande suprise, le casino en ligne concentre l’essentiel de l’activité, loin devant les paris sportifs et le poker.

Le 12 mai 2025, iGO est devenue une agence indépendante de l’AGCO via la Loi Jeux en ligne Ontario de 2024. Depuis, la province prélève 20 % de taxe sur les revenus bruts, soit environ 807 millions de dollars versés aux caisses publiques en 2025. Côté français, l’Autorité nationale des jeux peut observer ces résultats avec attention, même si elle maintient sa position prudente.

La France, dernier bastion européen de l’interdiction

De l’autre côté de l’Atlantique, le paysage français est figé depuis quinze ans. La loi du 12 mai 2010 autorise en ligne uniquement les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. Les jeux de casino restent réservés aux 202 établissements physiques du territoire. Le gouvernement avait déposé en octobre 2024 un amendement au projet de loi de finances pour lever cette interdiction, avant de le retirer face au lever de boucliers des casinos terrestres. Cependant, le débat continue, poussé par une réalité têtue. Selon l’ANJ, entre 3 et 4 millions de Français jouent déjà sur des sites illégaux, générant un produit brut estimé entre 748 millions et 1,5 milliard d’euros par an. Depuis 2022, l’autorité dispose d’un pouvoir de blocage administratif qui a déjà permis de neutraliser plus de 2 365 URLs, dans un jeu du chat et de la souris avec des sites miroirs reconstitués en quelques heures.

Le vrai chantier, c’est la tech

Que l’on soit à Toronto ou à Paris, finalement la question pratique est la même. Comment s’assurer que le joueur est majeur ? Qu’il se trouve bien sur le territoire autorisé ? Qu’il n’est pas sous le coup d’une interdiction de jeu et que l’opérateur ne sert pas de relais de blanchiment ? La réponse passe par un empilement technique désormais normalisé.

Vérification d’identité renforcée (KYC) avec pièce d’identité officielle, selfie et détection de vivacité. Contrôle par géolocalisation IP et données GPS du terminal. Lutte contre le blanchiment (AML) calée sur les obligations du FINTRAC côté canadien, et sur le cadre européen côté français. Monitoring mensuel des comptes et signalement des transactions suspectes. Ces briques s’alignent progressivement avec les standards déjà imposés aux services financiers. Entre un Ontario qui engrange déjà et une France qui tergiverse, la vraie ligne de partage n’est plus idéologique. Elle est devenue technique.