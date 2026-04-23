TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Google Cloud dégaine deux nouvelles puces IA pour défier Nvidia
Matériel

Google Cloud dégaine deux nouvelles puces IA pour défier Nvidia

3 min.
23 Avr. 2026 • 10:40
0

Google Cloud muscle son arsenal dans la bataille de l’intelligence artificielle avec le lancement de deux nouvelles puces maison, conçues pour répondre à deux besoins désormais bien distincts du marché. D’un côté, le TPU 8t pour l’entraînement des modèles, de l’autre, le TPU 8i pour l’inférence, c’est-à-dire l’exécution concrète des modèles une fois ces derniers déployés.

Google veut offrir plus de calcul, pour moins d’énergie et de coût

La firme de Mountain View met en avant des gains très ambitieux : Google promet jusqu’à trois fois plus de vitesse pour l’entraînement, une amélioration de 80 % du rapport performance-prix et la possibilité de faire fonctionner plus d’un million de TPU au sein d’un même cluster. Le géant américain veut convaincre les clients cloud que son silicium maison peut offrir davantage de puissance tout en réduisant la facture énergétique et financière, ce que l’on appelle communément un argument « massue ».

Google-TPU8

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de maîtrise de l’infrastructure. En concevant ses propres accélérateurs, Google espère mieux contrôler les coûts, différencier son service de cloud et attirer les entreprises qui cherchent à industrialiser leurs usages/services d’IA.

Nvidia reste toutefois un partenaire incontournable

Pour autant, il serait prématuré de voir dans ces puces maison une rupture frontale avec Nvidia. Google ne remplace pas brutalement les GPU du champion américain : il les complète. L’entreprise a même confirmé qu’elle proposerait plus tard cette année les systèmes Vera Rubin de Nvidia dans son cloud. En parallèle, les deux groupes continuent de collaborer sur les réseaux et l’optimisation des infrastructures.

Une concurrence qui reste, pour l’instant, une cohabitation

C’est tout le paradoxe du moment. Les hyperscalers comme Google, Microsoft ou Amazon développent leurs propres puces pour réduire leur dépendance à Nvidia, mais continuent dans le même temps d’acheter et d’intégrer massivement ses technologies. À court terme, l’essor de Google Cloud dans l’IA peut donc encore profiter à Nvidia autant qu’il fait le jeu de concurrence.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Hors-Sujet

Puces IA : Nvidia affirme avoir une génération d’avance sur Google

Meta Facebook Logos Matériel

Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA

Nvidia puce GH200 Matériel

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

Nvidia Logo Hors-Sujet

La Chine bannit les puces de Nvidia

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

YouTube étend son outil de détection de deepfakes IA aux célébrités

23 Avr. 2026 • 9:24
0 Internet

YouTube élargit à Hollywood sa fonction de détection des deepfakes générés par intelligence artificielle, ce qui...

Hack Lignes de Code

HexDex, le hacker derrière plein de piratages en France, a été interpellé

22 Avr. 2026 • 22:50
0 Internet

Le hacker avec le pseudo « HexDex » a été interpellé en Vendée dans une enquête portant sur une centaine de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 22 avril

22 Avr. 2026 • 22:44
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Clayface

Clayface : un teaser intriguant pour le film DC avec l’ennemi de Batman

22 Avr. 2026 • 22:30
1 Geekeries

DC Studios a publié le premier teaser de Clayface, son film qui sortira au cinéma le 21 octobre 2026. Le long-métrage mise sur une...

Claude Code

Anthropic teste le retrait de Claude Code dans son abonnement Pro

22 Avr. 2026 • 20:59
0 Logiciels

Anthropic teste le retrait de Claude Code de son abonnement Pro à 20 dollars par mois pour certains nouveaux abonnés. Ce changement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook dévoile son plus gros échec chez Apple et sa fierté

Tim Cook dévoile son plus gros échec chez Apple et sa fierté

23 Apr. 2026 • 9:52

image de l'article Le Mac mini M4 de base est en rupture de stock chez Apple

Le Mac mini M4 de base est en rupture de stock chez Apple

23 Apr. 2026 • 8:38

image de l'article iOS 26.4.2 bouche une faille utilisée par le FBI pour lire les messages sur iPhone

iOS 26.4.2 bouche une faille utilisée par le FBI pour lire les messages sur iPhone

22 Apr. 2026 • 20:24

image de l'article Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

22 Apr. 2026 • 19:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site