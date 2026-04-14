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Nvidia dément vouloir racheter un fabricant de PC

3 min.
14 Avr. 2026 • 20:57
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Un porte-parole de Nvidia a formellement démenti toute discussion en vue d’acquérir un constructeur de PC, répondant directement à une rumeur publiée par SemiAccurate. Le démenti est net, mais il intervient alors que l’entreprise multiplie les rachats et prises de participation à un rythme inédit.

Nvidia Logo

Nvidia ne rachètera pas Dell, HP ou un autre fabricant de PC

SemiAccurate affirme avoir suivi cette piste pendant plus d’un an, depuis fin 2024. Le site affirme qu’il ne s’agit que de discussions et qu’aucune transaction n’est garantie. La réaction de Nvidia n’a toutefois pas tardé : « L’article du média est faux ; Nvidia n’est pas engagé dans des discussions pour acquérir un fabricant de PC », a déclaré un porte-parole de la société à CNBC.

Dell et HP ont rapidement été cités comme cibles potentielles et leur profil le justifie sur le papier : toutes deux disposent d’une présence solide dans le marché grand public et celui de l’entreprise, avec des liens directs avec les data centers. Autant de positions qu’une intégration dans l’orbite Nvidia aurait pu accélérer. Mais rien de tout cela n’aura lieu.

Le « problème » du démenti, c’est le contexte dans lequel il s’inscrit. En l’espace de quelques mois, Nvidia a racheté les actifs de la start-up de puces IA Groq pour 20 milliards de dollars, a pris une participation de 2 milliards de dollars dans Synopsys, a investi 4 milliards de dollars dans des entreprises de photonique et a engagé 2 milliards de dollars supplémentaires dans Marvell Technology pour approfondir leur partenariat de NVLink Fusion. Chacune de ces opérations étend le contrôle de Nvidia sur une couche supplémentaire de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle.

C’est dans ce contexte que la série de puces N1 pour les ordinateurs portables prendra tout son sens. Nvidia devrait présenter ces processeurs dans les prochaines semaines, probablement autour de Computex. Le rachat d’un fabricant PC n’est donc peut-être pas à l’ordre du jour, mais l’intégration verticale, elle, avance par d’autres voies.

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