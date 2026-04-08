Avant la France, la Grèce va bannir les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé ce mercredi, dans une vidéo publiée sur TikTok, que la Grèce interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027. La loi sera soumise au vote cet été. Le choix du canal de diffusion n’est pas passé inaperçu : c’est précisément sur la plateforme visée par cette régulation que Kyriakos Mitsotakis s’est adressé directement aux jeunes.

La Grèce s’attaque aux réseaux sociaux chez les jeunes

« Nous avons décidé d’aller de l’avant avec une mesure difficile mais nécessaire : interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans », a-t-il déclaré, ajoutant à l’attention des adolescents : « Notre but n’est pas de vous éloigner de la technologie, mais de lutter contre l’addiction de certaines applications qui nuit à votre innocence et à votre liberté ».

La Grèce ne compte pas s’arrêter à ses frontières. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Kyriakos Mitsotakis avertit que « l’action nationale à elle seule ne suffira pas » et qu’« un cadre européen unifié doit être en place d’ici la fin de l’année 2026 afin de compléter et de renforcer les initiatives nationales prises pour la protection des mineurs ». Il propose concrètement d’établir une majorité numérique à 15 ans à l’échelle de l’Union européenne, assortie d’une obligation pour les plateformes de procéder à une revérification semestrielle de l’âge des utilisateurs.

La Grèce s’inscrit dans une dynamique internationale qui prend de l’ampleur. L’Australie a été pionnière en la matière : sa loi, entrée en vigueur fin 2025, oblige les plateformes à garantir que leurs utilisateurs ont au moins 16 ans, sous peine d’amendes pouvant atteindre 28 millions d’euros. Facebook, Instagram, X, Snapchat, TikTok et Twitch s’y sont conformés. En Europe, la France, le Danemark et l’Espagne s’engagent également dans cette direction.

Dans le cas de l’Espagne, l’interdiction concerne les moins de 16 ans. En France, ce sera comme en Grèce, à savoir les moins de 15 ans. L’Assemblée nationale a déjà voté le texte, tout comme le Sénat il y a peu.