TikTok va construire un nouveau data center en Europe pour 1 milliard d’euros

TikTok annonce un investissement d’un milliard d’euros pour construire un nouveau data center en Europe et plus particulièrement à Lahti dans le sud de la Finlande. La future infrastructure affichera une capacité initiale de 50 mégawatts, extensible à 128 mégawatts, dans le quartier de Kiveriö.

Un nouveau data center de TikTok en Finlande

Il s’agit du deuxième investissement du genre en Finlande en moins d’un an, après celui réalisé à Kouvola en 2025. Les deux projets s’inscrivent dans Project Clover, l’initiative de souveraineté des données européennes du réseau social dotée de 12 milliards d’euros qui vise à protéger les données des plus de 200 millions d’utilisateurs européens de la plateforme. Dans ce cadre, TikTok a établi une enclave de données européenne dédiée avec des protections techniques, opérationnelles et de gouvernance renforcées, supervisées de manière indépendante par NCC Group, chargé de surveiller les flux de données et de signaler toute anomalie.

Le calendrier de ce déploiement n’est pas anodin. Les données des utilisateurs européens de TikTok sont actuellement stockées avec des garanties renforcées dans trois data centers situés en Norvège, en Irlande et aux États-Unis. Le data center de Kouvola doit entrer en service d’ici fin 2026, celui de Lahti d’ici 2027, permettant à TikTok de rapatrier progressivement le stockage par défaut des données européennes sur le continent. La logique voudrait qu’à terme, aucune donnée européenne se soit présente sur les serveurs aux États-Unis.

L’annonce intervient alors que la maison mère ByteDance a évité de justesse une interdiction aux États-Unis en janvier pour des raisons de protection des données. Aussi, les gouvernements européens intensifient leur pression sur les réseaux sociaux concernant la protection des mineurs face aux algorithmes de recommandation. Le maire de Lahti, Niko Kyynäräinen, a pour sa part salué l’opération : « L’investissement est substantiel dans le contexte de Lahti. Nous sommes heureux qu’un accord de locataire principal ait été signé et que le projet progresse comme prévu ».