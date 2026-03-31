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Nvidia rend disponible le DLSS 4.5 pour les meilleurs graphismes et le Multi Frame Generation 6x

3 min.
31 Mar. 2026 • 15:45
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Annoncé au CES 2026 en janvier, le DLSS 4.5 est désormais disponible pour les joueurs. Nvidia déploie ce 31 mars, via la bêta optionnelle de son application, le Dynamic Multi Frame Generation et le mode 6x du Multi Frame Generation, deux fonctions exclusivement réservées aux cartes graphiques GeForce RTX 50.

Nvidia DLSS 4.5

Les propriétaires d’une RTX 50 peuvent activer les nouvelles fonctions depuis les paramètres de l’application Nvidia. Plus de 200 jeux les prennent en charge dès aujourd’hui, dont Battlefield 6, Borderlands 4, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Indiana Jones et le Cercle ancien, Marvel’s Spider-Man 2, Monster Hunter Wilds ou encore The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered.

Cinq images générées par IA pour chaque image calculée

Le principe du Dynamic Multi Frame Generation est simple : le système ajuste automatiquement en temps réel le multiplicateur de génération d’images afin d’atteindre la fréquence cible ou le taux de rafraîchissement de l’écran, que ce soit 120, 144 ou 240 Hz. En mode 6x, le GPU génère cinq images supplémentaires par IA pour chaque image réellement calculée par le moteur de jeu. Nvidia annonce ainsi jusqu’à 240 images par seconde en 4K avec du path tracing et un gain de performances pouvant atteindre 35 % par rapport au mode 4x précédent. La technologie Reflex est également au rendez-vous pour limiter l’impact sur la latence, un point critique pour les joueurs exigeants.

Ces fonctions complètent le modèle Transformer de deuxième génération pour la Super Resolution, disponible depuis janvier sur l’ensemble des GPU GeForce RTX via l’application Nvidia. Ce modèle exploite cinq fois plus de puissance de calcul que le premier Transformer et fonctionne en espace linéaire plutôt que logarithmique, ce qui lui permet de mieux restituer les effets de lumière, de réduire le ghosting et d’améliorer la stabilité temporelle.

À noter que les cartes RTX 20 et 30 Series, dépourvues du support FP8 natif, subissent un impact plus important au niveau des performances avec les nouveaux modèles M et L. Nvidia recommande à leurs propriétaires de rester sur le modèle K (DLSS 4.0) pour un meilleur équilibre.

20 nouveaux jeux et le path tracing en ligne de mire

Au-delà du lancement d’aujourd’hui, Nvidia a précédemment confirmé l’intégration native du DLSS 4.5 dans 20 jeux supplémentaires. Parmi eux, 007 : First Light, attendu le 27 mai 2026 avec du path tracing, Control Resonant et Tides of Annihilation. Des titres déjà commercialisés comme War Thunder, Where Winds Meet et Gray Zone Warfare bénéficient quant à eux d’une mise à niveau vers la Super Resolution DLSS 4.5.

Nvidia indique que la nouvelle itération de la Super Resolution est la plus sophistiquée jamais conçue : elle exploite une puissance de calcul cinq fois supérieure à l’original et a été entraînée sur un jeu de données haute fidélité considérablement élargi.

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