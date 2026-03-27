ChatGPT : OpenAI abandonne pour l’instant son mode adulte/érotique

En octobre 2025, Sam Altman promettait de « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes » et annonçait des contenus érotiques dans ChatGPT pour décembre. Cinq mois plus tard, le projet est abandonné jusqu’à nouvel ordre selon le Financial Times, balayé par une accumulation de résistances internes et de risques techniques non résolus.

Le mode adulte de ChatGPT attendra

La raison avancée en interne est l’absence de preuves empiriques sur les effets des conversations sexuelles dans ChatGPT. OpenAI dit vouloir mener des recherches à long terme avant tout lancement. Mais derrière cette formulation prudente se cache une série de problèmes plus concrets.

Des conseillers d’OpenAI spécialisés en psychologie avaient alerté dès janvier sur un risque fondamental : ChatGPT pourrait ne pas être capable de respecter les limites de ce qui est acceptable en matière sexuelle, même pour un adulte averti, générant des dialogues ou des situations choquantes sans que l’utilisateur ne l’ait demandé. En interne, certains employés questionnaient également la compatibilité de cette option, surnommée « mode citron », avec la mission affichée d’OpenAI : fournir une IA vertueuse pour l’humanité. Une tension difficilement soluble entre une ambition commerciale et un positionnement éthique.

Le coup de grâce est venu d’un obstacle technique précis. Le nouveau système de vérification d’âge développé par OpenAI présente un taux d’erreur supérieur à 10 %, ce qui ouvre mécaniquement la voie à un accès de mineurs à des contenus sexuels explicites dans ChatGPT. Une perspective d’autant plus problématique qu’OpenAI a simultanément renforcé ses contrôles parentaux pour les plus jeunes, créant une contradiction difficile à défendre publiquement.

À noter que le projet du mode adulte ne concernait que les réponses textuelles de ChatGPT et non les images ou vidéos produites par les outils IA d’OpenAI.