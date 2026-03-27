TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT : OpenAI abandonne pour l’instant son mode adulte/érotique
Internet

ChatGPT : OpenAI abandonne pour l’instant son mode adulte/érotique

2 min.
27 Mar. 2026 • 20:02
0

En octobre 2025, Sam Altman promettait de « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes » et annonçait des contenus érotiques dans ChatGPT pour décembre. Cinq mois plus tard, le projet est abandonné jusqu’à nouvel ordre selon le Financial Times, balayé par une accumulation de résistances internes et de risques techniques non résolus.

ChatGPT Logo

Le mode adulte de ChatGPT attendra

La raison avancée en interne est l’absence de preuves empiriques sur les effets des conversations sexuelles dans ChatGPT. OpenAI dit vouloir mener des recherches à long terme avant tout lancement. Mais derrière cette formulation prudente se cache une série de problèmes plus concrets.

Des conseillers d’OpenAI spécialisés en psychologie avaient alerté dès janvier sur un risque fondamental : ChatGPT pourrait ne pas être capable de respecter les limites de ce qui est acceptable en matière sexuelle, même pour un adulte averti, générant des dialogues ou des situations choquantes sans que l’utilisateur ne l’ait demandé. En interne, certains employés questionnaient également la compatibilité de cette option, surnommée « mode citron », avec la mission affichée d’OpenAI : fournir une IA vertueuse pour l’humanité. Une tension difficilement soluble entre une ambition commerciale et un positionnement éthique.

Le coup de grâce est venu d’un obstacle technique précis. Le nouveau système de vérification d’âge développé par OpenAI présente un taux d’erreur supérieur à 10 %, ce qui ouvre mécaniquement la voie à un accès de mineurs à des contenus sexuels explicites dans ChatGPT. Une perspective d’autant plus problématique qu’OpenAI a simultanément renforcé ses contrôles parentaux pour les plus jeunes, créant une contradiction difficile à défendre publiquement.

À noter que le projet du mode adulte ne concernait que les réponses textuelles de ChatGPT et non les images ou vidéos produites par les outils IA d’OpenAI.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Logo Internet

ChatGPT : OpenAI reporte encore le mode adulte

ChatGPT Logo Internet

Mode adulte de ChatGPT : pas du porno et seulement du texte

ChatGPT Application Icone Logo Internet

ChatGPT Go : OpenAI annonce son abonnement IA le moins cher

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reseaux Sociaux TikTok YouTube X Twitter Instagram Facebook

L’Autriche va interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans

27 Mar. 2026 • 20:58
0 Internet

L’Autriche a annoncé aujourd’hui l’interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 14 ans, fruit d’un...

Zelda Ocarina of Time

Switch 2 : un remake de Zelda Ocarina of Time et un jeu Star Fox attendus pour cette année

27 Mar. 2026 • 18:14
0 Jeux vidéo

Deux annonces majeures dominent les fuites pour la Nintendo Switch 2 : un nouveau jeu Star Fox prévu pour 2026 et un remake de The Legend of Zelda...

deals promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 27 mars

27 Mar. 2026 • 17:47
0 Actu OS

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Kash Patel

Des hackers liés à l’Iran revendiquent l’accès à la messagerie personnelle du directeur du FBI Kash Patel

27 Mar. 2026 • 17:45
0 Internet

Nouvel épisode de très haute tension dans le cyberespace : un groupe de pirates se présentant sous le nom de Handala a affirmé...

logo wikipedia

Wikipedia bannit les textes des articles générés par les LLM (IA)

27 Mar. 2026 • 17:15
0 Internet

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’édition en ligne, Wikipédia vient de clarifier...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un utilisateur d’iCloud et de « Masquer mon adresse e‑mail » rattrapé par le FBI

Un utilisateur d’iCloud et de « Masquer mon adresse e‑mail » rattrapé par le FBI

27 Mar. 2026 • 20:30

image de l'article Apple recrute une vice-présidente de Google pour gérer le marketing de l’IA

Apple recrute une vice-présidente de Google pour gérer le marketing de l’IA

27 Mar. 2026 • 19:04

image de l'article Google Traduction sur iPhone ajoute la traduction instantanée via les écouteurs

Google Traduction sur iPhone ajoute la traduction instantanée via les écouteurs

27 Mar. 2026 • 18:34

image de l'article Apple dit que les iPhone avec le mode Isolement n’ont jamais été piratés

Apple dit que les iPhone avec le mode Isolement n’ont jamais été piratés

27 Mar. 2026 • 16:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site