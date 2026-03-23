Lynx en liquidation judiciaire : l’avenir du casque XR Lynx-R2 plus qu’incertain

Le secteur européen de la réalité mixte encaisse un nouveau (gros) coup dur. SL Process, la structure juridique liée à la startup française Lynx Mixed Reality, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre selon une publication au BODACC, une procédure qui intervient alors que la société préparait l’arrivée du Lynx-R2, un casque XR autonome pensé à la fois pour le grand public et les entreprises.

Un projet ambitieux, stoppé avant le lancement

Présenté comme la prochaine étape après les premiers prototypes de la marque, le Lynx-R2 devait se démarquer par un champ de vision annoncé très large (jusqu’à 126° à l’horizontale), des optiques pancake asphériques, un processeur Snapdragon XR2 Gen 2 épaulé par 16 Go de RAM, sans oublier un pass-through couleur pour les usages en réalité mixte. L’ambition de la startup était alors de proposer une alternative européenne aux casques dominants du marché, tout en visant des usages plutôt professionnels.

Le choc de la rupture avec Android XR

Le calendrier s’est largement complexifié lorsque Lynx a indiqué que Google avait mis fin à l’accord permettant d’utiliser le système d’exploitation « Android XR ». Un changement majeur qui a mécaniquement réduit la visibilité du produit et généré de l’incertitude au moment même où l’industrie de la XR accélère sur les plateformes logicielles unifiées.

Financement sous tension et scénarios possibles

Dans un contexte de levées de fonds difficiles pour le hardware XR, Lynx n’aurait finalement réuni qu’un financement très limité au regard des fonds dont disposent les géants du secteur, et ce malgré une campagne Kickstarter réussie pour le premier modèle. La liquidation ouvre désormais plusieurs scénarios possibles, soit la reprise d’actifs, la vente de propriété intellectuelle, ou bien encore l’absorption par un industriel.

Au-delà du cas de Lynx, cet épisode rappelle une réalité brutale : dans le secteur de la XR, l’innovation seule ne suffit plus. Entre les dépendances logicielles (notamment à Android XR donc), les coûts industriels et la guerre ouverte des écosystèmes, l’environnement compétitif du secteur devient de plus en plus difficile à affronter pour les nouveaux entrants.