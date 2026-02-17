TENDANCES
NASA : malgré le vote du Congrès, la Maison-Blanche gèle des programmes scientifiques clés
Science

NASA : malgré le vote du Congrès, la Maison-Blanche gèle des programmes scientifiques clés

3 min.
17 Fév. 2026 • 12:55
0

La Maison Blanche prouve une fois de plus son désintérêt des règles démocratiques : alors que le Congrès américain avait récemment validé un budget global préservant les activités de la NASA pour 2026, l’administration fédérale vient semer le trouble. Le Bureau de la gestion et du budget (OMB) a en effet demandé à l’agence spatiale de suspendre temporairement le financement de plusieurs programmes scientifiques, dont l’emblématique observatoire à rayons X Chandra.

Selon des informations révélées à Washington, cette directive concerne également une quinzaine de missions, notamment des projets d’observation de la Terre et des sondes planétaires. Les programmes liés à Artemis, politiquement stratégiques, ne seraient pas concernés. Officiellement, ces restrictions seraient provisoires, le temps d’un arbitrage. Concrètement, la NASA a reçu pour consigne de mettre ces projets en pause pendant une dizaine de jours, avec possibilité de prolongation.

Un bras de fer budgétaire relancé

Cette décision s’inscrit dans la continuité des positions défendues par Donald Trump, qui avait plaidé pour une réduction marquée des dépenses scientifiques avant d’être désavoué par le Congrès. Malgré le maintien du budget, l’exécutif semble appliquer dans les faits certaines coupes initialement proposées, comme si le Congrès n’avait pas statué sur le sujet !

Donald Trump1

Pour les chercheurs, la situation crée une incertitude majeure. L’arrivée de l’administrateur Jared Isaacman avait pourtant rassuré en interne, ce dernier affirmant vouloir défendre les missions scientifiques et préserver l’équilibre entre exploration habitée et recherche fondamentale.

Un climat de tension pour la recherche américaine

Ce gel budgétaire s’ajoute à d’autres restrictions observées dans plusieurs domaines scientifiques, et notamment les recherches liées au climat. Des inquiétudes majeures émergent également concernant la suppression ou l’archivage de documents au centre Goddard.

Si aucune mission n’est officiellement annulée à ce stade, ce nouveau coup de force de l’administration Trump rappelle la fragilité des programmes scientifiques dans le contexte politique actuel, au moment même où la Chine appuie de son côté pied au plancher sur l’accélérateur…



