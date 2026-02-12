Game of Thrones : le spin-off « A Knight of the Seven Kingdoms » dope les ventes de comics

Le succès de la série A Knight of the Seven Kingdoms sur HBO ne se limite pas aux écrans. Les adaptations en bandes dessinées des aventures de Dunk et Egg, tirées des nouvelles de George R.R. Martin, connaissent un spectaculaire regain d’intérêt dans les classements de ventes en ligne.

La version graphique de The Hedge Knight, publiée initialement en 2013, figure désormais parmi les meilleures ventes de romans graphiques sur Amazon, se hissant jusqu’au top 5 ces derniers jours. La suite, The Sworn Sword, progresse également dans le classement, tandis que The Mystery Knight, adaptation de la troisième novella, se fait plus discrète mais profite aussi de cette dynamique.

Une adaptation soignée portée par la série de HBO

Écrits par Ben Avery et illustrés par Mike S. Miller, ces comics adaptent fidèlement les récits originaux tout en proposant quelques bonus très appréciés des fans, comme des esquisses et des études de personnages. Si la majorité des avis en ligne précèdent la diffusion de la série, la tendance actuelle confirme tout de même l’effet catalyseur des adaptations télévisées sur les ventes d’autres adaptations dérivées.

Disponibles en version numérique autour de 8 dollars et en édition papier entre 17 et 18 dollars, ces comics séduisent autant les nouveaux venus dans l’univers de Westeros que les lecteurs de longue date. L’engouement autour de Dunk et Egg illustre donc une nouvelle fois la capacité de la franchise Game of Thrones à générer des succès transmedia, bien au-delà donc du petit écran.

Le comic The Hdege Knight est disponible à la vente sur Amazon. , tout comme The Sworn Sword et The Mystery Knight.