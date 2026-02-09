Rachat de Warner Bros. Discovery : le DoJ ouvre une enquête antitrust contre Netflix

Il fallait s’y attendre : le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix fait désormais l’objet d’un examen renforcé aux États-Unis. Ainsi que l’a rapporté en premier le Wall Street Journal, le département de la Justice (DOJ) américain a ouvert une enquête afin de déterminer si le géant du streaming a eu recours à des pratiques susceptibles de nuire à la concurrence. Encore à un stade préliminaire, l’investigation pourrait s’étendre sur près d’un an.

Une enquête au-delà du simple contrôle de fusion

Dans le cadre de cette procédure, les autorités cherchent notamment à savoir si Netflix aurait adopté un comportement visant à consolider une position dominante sur le marché. Un document officiel évoque la recherche de « comportements d’exclusion pouvant raisonnablement renforcer un pouvoir de marché ou de monopole ». Cette approche dépasse donc la simple validation d’un rapprochement industriel classique, même si le « scope » de cette enquête pourrait être un moyen pour le DoJ de se couvrir des accusations de collusion avec la Maison Blanche, Donald Trump et le camp MAGA étant fermement opposé au rachat de Warner par Netflix et privilégiant l’offre de Paramount (dirigé par un Pro Trump).

Une opération stratégique à 82,7 milliards de dollars

Annoncée en décembre, l’acquisition de Warner Bros. Discovery est estimée à 82,7 milliards de dollars et devait initialement être finalisée sous 12 à 18 mois, sous réserve des autorisations réglementaires. Le DOJ dispose toutefois du pouvoir de bloquer l’opération si des risques sérieux pour la concurrence sont identifiés.

Du côté de Netflix, la direction se veut rassurante. Son avocat, Steven Sunshine, affirme que cette enquête relève d’une procédure standard et assure que l’entreprise n’a reçu « aucune indication suggérant l’ouverture d’une enquête distincte pour abus de position dominante ». Le groupe a également déclaré coopérer pleinement avec les autorités.