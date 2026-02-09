TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Rachat de Warner Bros. Discovery : le DoJ ouvre une enquête antitrust contre Netflix
Business Tech

Rachat de Warner Bros. Discovery : le DoJ ouvre une enquête antitrust contre Netflix

2 min.
9 Fév. 2026 • 9:50
0

Il fallait s’y attendre : le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix fait désormais l’objet d’un examen renforcé aux États-Unis. Ainsi que l’a rapporté en premier le Wall Street Journal, le département de la Justice (DOJ) américain a ouvert une enquête afin de déterminer si le géant du streaming a eu recours à des pratiques susceptibles de nuire à la concurrence. Encore à un stade préliminaire, l’investigation pourrait s’étendre sur près d’un an.

Une enquête au-delà du simple contrôle de fusion

Dans le cadre de cette procédure, les autorités cherchent notamment à savoir si Netflix aurait adopté un comportement visant à consolider une position dominante sur le marché. Un document officiel évoque la recherche de « comportements d’exclusion pouvant raisonnablement renforcer un pouvoir de marché ou de monopole ». Cette approche dépasse donc la simple validation d’un rapprochement industriel classique, même si le « scope » de cette enquête pourrait être un moyen pour le DoJ de se couvrir des accusations de collusion avec la Maison Blanche, Donald Trump et le camp MAGA étant fermement opposé au rachat de Warner par Netflix et privilégiant l’offre de Paramount (dirigé par un Pro Trump).

Netflix Warner Bros Logos

Une opération stratégique à 82,7 milliards de dollars

Annoncée en décembre, l’acquisition de Warner Bros. Discovery est estimée à 82,7 milliards de dollars et devait initialement être finalisée sous 12 à 18 mois, sous réserve des autorisations réglementaires. Le DOJ dispose toutefois du pouvoir de bloquer l’opération si des risques sérieux pour la concurrence sont identifiés.

Du côté de Netflix, la direction se veut rassurante. Son avocat, Steven Sunshine, affirme que cette enquête relève d’une procédure standard et assure que l’entreprise n’a reçu « aucune indication suggérant l’ouverture d’une enquête distincte pour abus de position dominante ». Le groupe a également déclaré coopérer pleinement avec les autorités.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Logo Television Business

Rachat de Warner Bros : Netflix proposera les films plus tôt en streaming

Netflix Warner Bros Logos Business

Warner Bros rejette l’offre de rachat de Paramount, préférant toujours Netflix

Netflix Warner Bros Logos Business

Rachat de Warner Bros : Netflix diffusera les films au cinéma pendant 45 jours

Netflix Warner Bros Logos Business

Rachat de Warner Bros : Netflix change son offre pour payer 100 % en cash

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Minions & Monsters

Des Minions et des Monstres : le prochain film des Minions se dévoile avec un trailer plein de créatures… et de chaos

9 Fév. 2026 • 15:15
0 Geekeries

Illumination prépare un été placé sous le signe de la comédie animée avec Des Minions et des Monstres, le...

PlayStation 5 PS5 Logo

PlayStation annonce un State of Play pour cette semaine avec des jeux PS5

9 Fév. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

PlayStation donne rendez-vous le 12 février à 23 heures pour un gros State of Play qui va durer plus d’une heure. Ce sera...

PS6 concept

PS6 : un leak évoque 30 Go de RAM GDDR7… et une probable hausse de prix

9 Fév. 2026 • 12:40
1 Matériel

Alors que Sony n’a encore rien officialisé concernant la PlayStation 6, les rumeurs s’intensifient autour de sa fiche technique. Une...

Ghostbusters-1

Ghostbusters : le film d’animation Netflix-Sony reprend vie après près de dix ans d’attente

9 Fév. 2026 • 11:15
0 Geekeries

Longtemps resté dans l’ombre, le projet de film d’animation Ghostbusters porté par Sony Pictures Animation et Netflix montre...

Spotify About The Song

Spotify ajoute une fonction pour avoir les histoires de chaque musique

9 Fév. 2026 • 8:32
0 Internet

Spotify déploie « About the Song » (à propos de la chanson), un système de cartes narratives défilantes racontant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple News se fait critiquer pour ses publicités à arnaque

Apple News se fait critiquer pour ses publicités à arnaque

9 Feb. 2026 • 15:31

image de l'article App de suivi de l’ICE : le DOJ accusé d’avoir inconstitutionnellement fait pression sur Apple et Google

App de suivi de l’ICE : le DOJ accusé d’avoir inconstitutionnellement fait pression sur Apple et Google

9 Feb. 2026 • 12:55

image de l'article Apple TV triomphe aux Directors Guild Awards 2026 : quatre réalisateurs et réalisatrices récompensés

Apple TV triomphe aux Directors Guild Awards 2026 : quatre réalisateurs et réalisatrices récompensés

9 Feb. 2026 • 11:25

image de l'article Apple Fitness+ : l’avenir du service toujours incertain, une intégration à Santé envisagée

Apple Fitness+ : l’avenir du service toujours incertain, une intégration à Santé envisagée

9 Feb. 2026 • 10:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site