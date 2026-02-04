TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie
Science

Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie

2 min.
4 Fév. 2026 • 17:26
0

Europe, le satellite glacé de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques par son immense océan souterrain, potentiellement habitable. Mais une nouvelle analyse de la NASA vient bouleverser les hypothèses les plus optimistes : la croûte de glace qui recouvre cette étendue d’eau liquide serait beaucoup plus épaisse et imperméable qu’on ne l’imaginait jusqu’ici, au point peut-être de rendre impossible l’émergence de la vie.

Une épaisseur de glace désormais mieux mesurée

Grâce aux données collectées en 2022 par la sonde Juno lors de ses survols rapprochés, les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory ont utilisé un radiomètre à micro-ondes pour sonder la calotte glaciaire. Résultat, l’épaisseur moyenne serait d’environ 29 kilomètres, bien au-delà des scénarios de « glace fine » envisagés pendant des décennies.

Europe Jupiter

Selon Steve Levin, scientifique de la mission, ce chiffre pourrait même être sous-estimé si une couche plus chaude et dynamique se cache sous la surface froide. La présence de sels dissous pourrait en revanche réduire légèrement cette valeur sans pour autant remettre en cause l’existence d’une barrière de glace aux dimensions monumentales.

Des conséquences majeures pour l’habitabilité

Cette découverte a un impact direct sur la recherche de vie. Pour que des organismes puissent survivre dans l’océan d’Europe, ces derniers doivent bénéficier d’éléments chimiques produits en surface par les radiations intenses de Jupiter. Or, une croûte de près de 30 kilomètres compliquerait considérablement le transfert de ces nutriments vers l’eau liquide… au point peut-être de rendre toute forme de vie impossible.

Cap sur les prochaines missions spatiales

L’espoir d’en savoir plus repose désormais sur les futures missions Europa Clipper (NASA) et JUICE (ESA), attendues au début des années 2030. Leurs radars devraient permettre de détecter d’éventuelles fractures, poches d’eau intermédiaires ou zones plus fines capables de relier surface et océan, autant d’éléments géologiques susceptibles de justifier des milliards de dollars d’investissements dans une mission d’exploration à haut risque.

SOURCEScience Post

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Univers Science

L’univers pourrait déjà « ralentir » : une étude coréenne questionne la théorie de l’expansion accélérée

Europe Jupiter Science

Vie extraterrestre : une source d’énergie potentielle découverte sur Europe

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

Un Nintendo Direct aura lieu demain pour les jeux Switch 2

4 Fév. 2026 • 18:26
0 Jeux vidéo

Nintendo donne rendez-vous aux joueurs dès demain, jeudi 5 février, pour un Nintendo Direct, le premier de 2026. Le programme,...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 4 février

4 Fév. 2026 • 16:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Claude Logo

Claude restera sans publicité : Anthropic tacle frontalement ChatGPT

4 Fév. 2026 • 15:43
1 Internet

Anthropic promet de ne jamais polluer son chatbot Claude avec de la publicité. Cette annonce stratégique intervient au moment précis...

Samsung Galaxy Chromebook 2

Google programme la mort de ChromeOS pour 2034

4 Fév. 2026 • 14:10
0 Actu OS

Google prévoit de remplacer définitivement son système d’exploitation ChromeOS par une nouvelle interface d’Android pour...

in the blink of an eye

In The Blink of An Eye : premier trailer pour le nouveau film de S.F du réalisateur de Wall-E

4 Fév. 2026 • 13:10
0 Geekeries

Andrew Stanton, le réalisateur oscarisé de Wall-E s’apprête à marquer l’actualité cinématographique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

4 Feb. 2026 • 19:19

image de l'article iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

4 Feb. 2026 • 18:02

image de l'article Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

4 Feb. 2026 • 17:14

image de l'article Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

4 Feb. 2026 • 16:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site