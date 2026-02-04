Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie

Europe, le satellite glacé de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques par son immense océan souterrain, potentiellement habitable. Mais une nouvelle analyse de la NASA vient bouleverser les hypothèses les plus optimistes : la croûte de glace qui recouvre cette étendue d’eau liquide serait beaucoup plus épaisse et imperméable qu’on ne l’imaginait jusqu’ici, au point peut-être de rendre impossible l’émergence de la vie.

Une épaisseur de glace désormais mieux mesurée

Grâce aux données collectées en 2022 par la sonde Juno lors de ses survols rapprochés, les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory ont utilisé un radiomètre à micro-ondes pour sonder la calotte glaciaire. Résultat, l’épaisseur moyenne serait d’environ 29 kilomètres, bien au-delà des scénarios de « glace fine » envisagés pendant des décennies.

Selon Steve Levin, scientifique de la mission, ce chiffre pourrait même être sous-estimé si une couche plus chaude et dynamique se cache sous la surface froide. La présence de sels dissous pourrait en revanche réduire légèrement cette valeur sans pour autant remettre en cause l’existence d’une barrière de glace aux dimensions monumentales.

Des conséquences majeures pour l’habitabilité

Cette découverte a un impact direct sur la recherche de vie. Pour que des organismes puissent survivre dans l’océan d’Europe, ces derniers doivent bénéficier d’éléments chimiques produits en surface par les radiations intenses de Jupiter. Or, une croûte de près de 30 kilomètres compliquerait considérablement le transfert de ces nutriments vers l’eau liquide… au point peut-être de rendre toute forme de vie impossible.

Cap sur les prochaines missions spatiales

L’espoir d’en savoir plus repose désormais sur les futures missions Europa Clipper (NASA) et JUICE (ESA), attendues au début des années 2030. Leurs radars devraient permettre de détecter d’éventuelles fractures, poches d’eau intermédiaires ou zones plus fines capables de relier surface et océan, autant d’éléments géologiques susceptibles de justifier des milliards de dollars d’investissements dans une mission d’exploration à haut risque.