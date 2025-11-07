TENDANCES
Science

L’univers pourrait déjà « ralentir » : une étude coréenne questionne la théorie de l’expansion accélérée

7 Nov. 2025 • 15:15
0

Une nouvelle recherche publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society remet en cause l’idée selon laquelle l’Univers serait en expansion accélérée constante. Selon l’équipe de l’université de Yonsei dirigée par le professeur Young‑Wook Lee, « l’Univers est déjà entré dans une phase d’expansion ralentie à l’époque actuelle » et « l’énergie noire évolue bien plus rapidement qu’on ne le pensait ». Une découverte qui pourrait constituer un véritable tournant en cosmologie.

Reconsidérer les fondations de la cosmologie moderne

Depuis la fin des années 1990, le modèle standard a intégré une constante cosmologique pour expliquer l’accélération de l’expansion de l’Univers observée via des supernovae. Cette nouvelle analyse révèle toutefois qu’un biais dans la luminosité intrinsèque des supernovae — les « chandelles » standard — pourrait fausser les conclusions. Les explosions issues de populations stellaires plus jeunes apparaissent systématiquement plus faibles, induisant un « effet de mémorisation » et surtout une moins-bonne interprétation des données. Pour rappel, c’est en mesurant le décalage spectral des galaxies les plus éloignées (où se produisent les supernovae) par rapport à la Voie Lactée que l’on parvient déduire l’évolution de la vitesse d’expansion du Cosmos. Encore faut-il que la mesure de ce décalage spectral soit juste…

Univers

Vers un « big crunch » ?

En combinant les observations corrigées de supernovae avec les oscillations acoustiques baryoniques (BAO) et le rayonnement fossile, les chercheurs sud-coréens concluent que l’expansion ne s’accélère plus mais au contraire diminue. Cet état de fait pourrait annoncer un scenario profondément différent : non seulement l’univers ne serait pas condamné à s’étendre indéfiniment mais ce dernier s’acheminerait possiblement vers un « Big Crunch ». L’Univers pourrait donc finir par se contracter au lieu de s’étendre.

La communauté scientifique reste prudente mais attentive : si ces résultats se confirment, les scientifiques devront obligatoirement repenser la nature de l’énergie noire, longtemps considérée comme invariable. Les nouveaux observatoires (télescopes terrestres ou spatiaux) permettront aussi sans doute d’affiner les mesures sur les supernovae et donc de fournir des éléments de réponse sur le niveau réel d’affaiblissement de l’énergie noire.

