Smartphones

Usurpation de numéros (spoofing) : l’Arcep ouvre une enquête contre les opérateurs

3 min.
30 Jan. 2026 • 18:29
1

L’Arcep ouvre une enquête administrative ciblant l’ensemble des opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile). L’autorité veut identifier les failles permettant l’acheminement massif d’appels aux numéros usurpés (spoofing), malgré le cadre légal existant.

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Le mécanisme d’authentification en question

Cette procédure d’usurpation de numéros d’envergure répond à une crise de confiance majeure. En l’espace de deux ans, les signalements pour usurpation d’identité sur la plateforme « J’alerte l’Arcep » ont explosé, passant de 531 cas en 2023 à plus de 19 000 en 2025. Ce phénomène, désormais première cause de plainte, place les victimes dans des situations dérangeantes : beaucoup reçoivent des appels agressifs d’inconnus leur reprochant des démarchages frauduleux dont elles ne sont pas responsables. Plus grave encore, les escrocs n’hésitent plus à afficher les numéros officiels de banques ou d’administrations pour crédibiliser leurs arnaques.

L’enquête vise à vérifier l’application réelle des outils de protection imposés par la loi Naegelen de juillet 2020. Le dispositif central, le mécanisme d’authentification des numéros (MAN), repose sur une chaîne de confiance : chaque opérateur doit certifier l’origine de l’appel et transmettre cette information à l’opérateur suivant. En théorie, tout appel non authentifié doit être coupé.

Depuis octobre 2024, ce système est censé être généralisé. Il a même été renforcé au 1er janvier 2026 par l’obligation de masquer les numéros mobiles français appelant depuis l’étranger sans authentification valide.

Les fraudeurs plus agiles que la régulation ?

Si l’Arcep tape du poing sur la table, c’est parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le régulateur constate que les fraudeurs font preuve d’une agilité redoutable pour contourner ces barrières techniques, exploitant la complexité des interconnexions entre les multiples réseaux.

C’est précisément pour cette raison que l’enquête ne cible pas un acteur unique, mais l’ensemble des opérateurs attributaires de numéros. Compte tenu de la multiplicité des intermédiaires dans l’acheminement d’un simple coup de fil, l’Arcep doit auditer toute la chaîne pour débusquer les opérateurs complaisants ou négligents qui laissent passer les flux frauduleux.

Un commentaire pour cet article :

  • Turb(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 18:35
    Ça m’est déjà arrivé, on m’a appelée avec un numéro qui ressemblait au mien et une autre fois avec un 06 qui appartenait à quelqu’un, j’ai rappeler la personne m’a dit j’ai appeler personne. Des numéro qui ont généralement des profil WhatsApp

