Gmail corrige le bug du filtre anti-spam ne fonctionnant plus

Google a résolu une panne qui affectait Gmail et provoquait un dysfonctionnement complet des filtres anti-spam. Les utilisateurs ont connu une invasion d’e-mails indésirables dans leur boîte de réception principale et des avertissements erronés sur des messages provenant d’expéditeurs connus.

Google indique que les premiers signalements sont apparus samedi à 17h34. Les utilisateurs ont alors constaté deux problèmes distincts : une mauvaise classification des e-mails dans leur boîte de réception et l’apparition d’avertissements de spam supplémentaires sur des messages légitimes.

Concrètement, la boîte de réception principale s’est retrouvée envahie par des messages qui auraient dû être automatiquement dirigés vers les onglets Promotions, Réseaux sociaux ou Mises à jour de Gmail. Simultanément, des alertes spam sont apparues sur des e-mails provenant de contacts habituels. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs se sont plaints que tout le spam arrivait directement dans leur boîte de réception et que les filtres de Gmail semblaient complètement cassés.

Des retards dans la réception des messages ont également été signalés, créant des complications pour l’authentification à deux facteurs. Ces délais ont perturbé l’accès aux codes de vérification temporaires nécessaires pour se connecter à divers services en ligne.

Google promet une analyse après son enquête interne

Google a multiplié les informations de suivi pour informer que ses équipes travaillaient à corriger le problème. La société a finalement annoncé que le problème a été entièrement résolu pour tous les utilisateurs.

« Certains utilisateurs de Gmail ont connu une mauvaise classification des e-mails dans leur boîte de réception, des retards dans la réception des e-mails », a précisé l’entreprise dans une mise à jour. La société a toutefois averti que « les avertissements spam mal classés suite à cet incident peuvent persister pour les messages existants reçus avant la résolution du problème ».

Google s’est engagé à publier une analyse de cet incident une fois l’enquête interne terminée. Dans une déclaration séparée à certains médias, l’entreprise a déclaré : « Nous travaillons activement à résoudre le problème. Comme toujours, nous encourageons les utilisateurs à suivre les meilleures pratiques habituelles lorsqu’ils interagissent avec des messages provenant d’expéditeurs inconnus ».