TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gmail corrige le bug du filtre anti-spam ne fonctionnant plus
Internet

Gmail corrige le bug du filtre anti-spam ne fonctionnant plus

3 min.
26 Jan. 2026 • 17:04
0

Google a résolu une panne qui affectait Gmail et provoquait un dysfonctionnement complet des filtres anti-spam. Les utilisateurs ont connu une invasion d’e-mails indésirables dans leur boîte de réception principale et des avertissements erronés sur des messages provenant d’expéditeurs connus.

Gmail Logo

Google indique que les premiers signalements sont apparus samedi à 17h34. Les utilisateurs ont alors constaté deux problèmes distincts : une mauvaise classification des e-mails dans leur boîte de réception et l’apparition d’avertissements de spam supplémentaires sur des messages légitimes.

Concrètement, la boîte de réception principale s’est retrouvée envahie par des messages qui auraient dû être automatiquement dirigés vers les onglets Promotions, Réseaux sociaux ou Mises à jour de Gmail. Simultanément, des alertes spam sont apparues sur des e-mails provenant de contacts habituels. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs se sont plaints que tout le spam arrivait directement dans leur boîte de réception et que les filtres de Gmail semblaient complètement cassés.

Des retards dans la réception des messages ont également été signalés, créant des complications pour l’authentification à deux facteurs. Ces délais ont perturbé l’accès aux codes de vérification temporaires nécessaires pour se connecter à divers services en ligne.

Google promet une analyse après son enquête interne

Google a multiplié les informations de suivi pour informer que ses équipes travaillaient à corriger le problème. La société a finalement annoncé que le problème a été entièrement résolu pour tous les utilisateurs.

« Certains utilisateurs de Gmail ont connu une mauvaise classification des e-mails dans leur boîte de réception, des retards dans la réception des e-mails », a précisé l’entreprise dans une mise à jour. La société a toutefois averti que « les avertissements spam mal classés suite à cet incident peuvent persister pour les messages existants reçus avant la résolution du problème ».

Google s’est engagé à publier une analyse de cet incident une fois l’enquête interne terminée. Dans une déclaration séparée à certains médias, l’entreprise a déclaré : « Nous travaillons activement à résoudre le problème. Comme toujours, nous encourageons les utilisateurs à suivre les meilleures pratiques habituelles lorsqu’ils interagissent avec des messages provenant d’expéditeurs inconnus ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gmail Onglet Achats Commandes Internet

Gmail ajoute un onglet regroupant les achats

Gmail Logo Internet

Gmail facilite l’envoi d’e-mails chiffrés pour les professionnels

Gmail Logo Internet

Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

Gmail Logo Internet

Changer d’adresse Gmail sans recréer de compte va être possible

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

puce Microsoft Maia 200

Microsoft Maia 200 : un nouvel accélérateur d’inférence IA pour réduire le coût de génération des jetons

26 Jan. 2026 • 17:37
0 Matériel

Microsoft a annoncé le lancement de Maia 200, une puce dédiée à l’inférence en intelligence artificielle....

Grok Icone Logo

L’UE ouvre une enquête sur Grok après la génération massive d’images pédocriminelles

26 Jan. 2026 • 16:05
0 Logiciels

L’intelligence artificielle générative est une nouvelle fois au cœur d’une controverse majeure. L’Union...

Tempête USA

Météo : Nvidia dévoile de nouveaux modèles d’IA capables d’anticiper les tempêtes

26 Jan. 2026 • 15:35
0 Science

Alors que plusieurs régions des États-Unis viennent d’être frappées par une tempête hivernale difficile à...

Fnac Darty Logos

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty pour en prendre le contrôle

26 Jan. 2026 • 14:10
0 Business

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky passe à l’offensive pour sécuriser le contrôle de Fnac Darty. Via sa...

Moteur plasma russe

La Russie dévoile un moteur plasma révolutionnaire, capable de rejoindre Mars en un mois

26 Jan. 2026 • 12:40
6 Science

La Russie reviendrait-elle dans la course technologique mondiale ? Rosatom, l’agence nucléaire russe, affirme en tout cas avoir mis au point...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple confirme l’arrivée imminente d’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1

Apple confirme l’arrivée imminente d’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1

26 Jan. 2026 • 16:46

image de l'article Apple annonce le bracelet Black Unity 2026 pour Apple Watch

Apple annonce le bracelet Black Unity 2026 pour Apple Watch

26 Jan. 2026 • 15:28

image de l'article Apple annonce l’AirTag 2 avec une meilleure portée

Apple annonce l’AirTag 2 avec une meilleure portée

26 Jan. 2026 • 15:18

image de l'article Gumslinger 2 : le shooter mobile déjanté fait son grand retour sur iOS (sortie App Store)

Gumslinger 2 : le shooter mobile déjanté fait son grand retour sur iOS (sortie App Store)

26 Jan. 2026 • 13:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site