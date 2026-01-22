TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek MAD Magazine s’attaque à DC Comics dans un crossover délirant prévu pour le 1er avril
Culture Geek

MAD Magazine s’attaque à DC Comics dans un crossover délirant prévu pour le 1er avril

3 min.
22 Jan. 2026 • 13:15
0

Les amateurs de comics et de satire vont être servis : MAD Magazine et DC Comics annoncent une collaboration aussi inattendue qu’explosive avec MAD About DC, un numéro spécial unique de 64 pages qui paraîtra le 1er avril prochain. Une date évidemment symbolique pour un projet entièrement placé sous le signe de la parodie et de l’autodérision, réunissant deux institutions majeures de la pop culture américaine.

Une rencontre entre deux monuments de la culture geek

Pour piloter cette édition exceptionnelle, DC et MAD ont confié les rênes du projet à Chip Zdarsky, scénariste star de l’industrie et figure reconnue pour son sens de l’humour corrosif. Zdarsky a réuni une équipe prestigieuse d’auteurs et de dessinateurs afin de détourner les figures emblématiques de l’univers DC, de Batman à Superman, en passant par Wonder Woman et toute la galerie de super-héros et super-vilains cultes.

MAD About DC

Selon les premières informations communiquées par l’éditeur, ce numéro promet de « rassembler une brochette d’artistes et de scénaristes pour moquer avec affection, parodier sans retenue et joyeusement malmener les personnages que les fans chérissent ». L’esprit MAD, connu depuis des décennies pour ses détournements aussi féroces que bienveillants, (pas toujours…) devrait ainsi s’exprimer pleinement à travers l’iconographie DC. Avec ses 64 pages et son statut d’édition spéciale, MAD About DC s’adresse plutôt aux collectionneurs, mais les « simples » amateurs de DC ou de MAD (très informés) devraient aussi y trouver leur compte.

Quand l’humour devient un hommage

Au-delà de la plaisanterie, cette collaboration illustre la capacité de deux marques historiques à se renouveler en jouant avec leurs propres codes. En s’autorisant l’autodérision, DC Comics démontre ici un solide sens de l’humour et de l’autodérision, bien loin du sérieux d’un Snyder ou des vannes médiocres d’un Marvel.

MAD-About-DC-1 1

Seul soucis, cette publication ne sera à priori réservée qu’au seul marché américain. La couverture du numéro standard est signée Dan Panosian (8 dollars) et des variantes cartonnées seront réalisées par Simon Bisley et Chip Zdarsky (9 dollars), sans oublier une édition spéciale en finition métallisée, également illustrée par Panosian (11 dollars). Le marché de l’import va chauffer…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Superman-Vs-Spider-Man Geekeries

DC et Marvel relancent le duel Superman vs Spider-Man, 1/2 siècle après le dernier crossover

Spidey Superman couv 11 Geekeries

Superman et Spider-Man : le crossover historique se dévoile en onze couvertures

4 Fantastiques Geekeries

Les 4 Fantastiques : un préquel en Comics sortira peu avant le film

moraless-spider-man-woos-spider-gwen Geekeries

Disney et Webtoon s’allient pour lancer une gigantesque plateforme de comics numériques

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Atlas Navigateur

ChatGPT Atlas ajoute les groupes d’onglets et une recherche auto

22 Jan. 2026 • 17:13
0 Logiciels

OpenAI déploie une nouvelle mise à jour pour ChatGPT Atlas, son navigateur IA, proposant des groupes d’onglets pour mieux organiser...

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026

Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV qui utilise de l’IA

22 Jan. 2026 • 15:49
0 Matériel

Bouygues Telecom renouvelle son expérience TV avec le lancement du nouveau décodeur b.tv, un boîtier qui intègre pour la...

YouTube Logo

YouTube s’engage à lutter contre l’AI slop, ces vidéos IA de mauvaise qualité

22 Jan. 2026 • 14:10
0 Internet

YouTube s’engage à lutter activement contre la prolifération de contenus de mauvaise qualité générés par...

Matière Noire

Matière noire : des astronomes observent pour la première fois son passage à travers une collision de galaxies

22 Jan. 2026 • 11:55
0 Science

Une équipe internationale d’astronomes vient de franchir une étape majeure dans l’étude de la matière noire en...

Master of Universe film

[Maj : le trailer est là !] Les Maitres de l’Univers : premier teaser pour le film live-action Amazon tiré de l’animé culte

22 Jan. 2026 • 10:38
0 Geekeries

Malgré plus de 10 ans d’errances, entre les changements de studios, les scénarios abandonnés et cla valse des producteurs, Les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Retard d’Apple dans l’IA : Craig Federighi impose sa méthode et veut limiter coûts

Retard d’Apple dans l’IA : Craig Federighi impose sa méthode et veut limiter coûts

22 Jan. 2026 • 17:57

image de l'article Apple TV : F1 le film est nommé aux Oscars dans la catégorie reine du meilleur film

Apple TV : F1 le film est nommé aux Oscars dans la catégorie reine du meilleur film

22 Jan. 2026 • 16:43

image de l'article L’iPhone des 20 ans « tout écran » est remis en question

L’iPhone des 20 ans « tout écran » est remis en question

22 Jan. 2026 • 16:12

image de l'article Apple freine l’enquête antitrust en Inde pour éviter une amende de 38 milliards de dollars

Apple freine l’enquête antitrust en Inde pour éviter une amende de 38 milliards de dollars

22 Jan. 2026 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site