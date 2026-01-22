MAD Magazine s’attaque à DC Comics dans un crossover délirant prévu pour le 1er avril

Les amateurs de comics et de satire vont être servis : MAD Magazine et DC Comics annoncent une collaboration aussi inattendue qu’explosive avec MAD About DC, un numéro spécial unique de 64 pages qui paraîtra le 1er avril prochain. Une date évidemment symbolique pour un projet entièrement placé sous le signe de la parodie et de l’autodérision, réunissant deux institutions majeures de la pop culture américaine.

Une rencontre entre deux monuments de la culture geek

Pour piloter cette édition exceptionnelle, DC et MAD ont confié les rênes du projet à Chip Zdarsky, scénariste star de l’industrie et figure reconnue pour son sens de l’humour corrosif. Zdarsky a réuni une équipe prestigieuse d’auteurs et de dessinateurs afin de détourner les figures emblématiques de l’univers DC, de Batman à Superman, en passant par Wonder Woman et toute la galerie de super-héros et super-vilains cultes.

Selon les premières informations communiquées par l’éditeur, ce numéro promet de « rassembler une brochette d’artistes et de scénaristes pour moquer avec affection, parodier sans retenue et joyeusement malmener les personnages que les fans chérissent ». L’esprit MAD, connu depuis des décennies pour ses détournements aussi féroces que bienveillants, (pas toujours…) devrait ainsi s’exprimer pleinement à travers l’iconographie DC. Avec ses 64 pages et son statut d’édition spéciale, MAD About DC s’adresse plutôt aux collectionneurs, mais les « simples » amateurs de DC ou de MAD (très informés) devraient aussi y trouver leur compte.

Quand l’humour devient un hommage

Au-delà de la plaisanterie, cette collaboration illustre la capacité de deux marques historiques à se renouveler en jouant avec leurs propres codes. En s’autorisant l’autodérision, DC Comics démontre ici un solide sens de l’humour et de l’autodérision, bien loin du sérieux d’un Snyder ou des vannes médiocres d’un Marvel.

Seul soucis, cette publication ne sera à priori réservée qu’au seul marché américain. La couverture du numéro standard est signée Dan Panosian (8 dollars) et des variantes cartonnées seront réalisées par Simon Bisley et Chip Zdarsky (9 dollars), sans oublier une édition spéciale en finition métallisée, également illustrée par Panosian (11 dollars). Le marché de l’import va chauffer…