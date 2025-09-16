Disney et Webtoon s’allient pour lancer une gigantesque plateforme de comics numériques

Le marché du comic digital s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids : Disney et Webtoon préparent ensemble une plateforme de comics numérique regroupant plus de 35 000 titres. Cette initiative inclura non seulement les séries actuelles de Marvel, mais aussi des décennies d’archives issues de l’univers Disney, de Star Wars et de 20th Century Studios. L’annonce fait suite à l’entrée de Disney au capital de Webtoon avec une participation de 2 %.

Une extension de Marvel Unlimited ou une nouvelle ère ?

Présentée comme une évolution de Marvel Unlimited, cette application proposera une expérience hybride entre le format vertical popularisé par Webtoon et la lecture traditionnelle. Si l’incertitude plane encore sur le futur de Marvel Unlimited, les deux entreprises assurent que les abonnés actuels auront toujours accès aux classiques de la Maison des Idées, tout en découvrant du contenu inédit créé spécialement pour la plateforme.

Intégration avec Disney+ et ouverture internationale

Pour séduire un public encore plus large, certains titres seront accessibles directement via Disney+, dans le cadre des avantages réservés aux abonnés. La plateforme prévoit également des traductions adaptées aux marchés coréen et japonais, confirmant sa vocation internationale. Dans un secteur en pleine recomposition après la disparition de Comixology, cette alliance pourrait bien redéfinir la manière dont les fans accèdent aux comics numériques. Elle ouvre surtout la voie à une intégration plus profonde entre streaming vidéo et lecture interactive.