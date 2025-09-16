TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Disney et Webtoon s’allient pour lancer une gigantesque plateforme de comics numériques
Geekeries et Insolite

Disney et Webtoon s’allient pour lancer une gigantesque plateforme de comics numériques

16 Sep. 2025 • 11:15
0

Le marché du comic digital s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids : Disney et Webtoon préparent ensemble une plateforme de comics numérique regroupant plus de 35 000 titres. Cette initiative inclura non seulement les séries actuelles de Marvel, mais aussi des décennies d’archives issues de l’univers Disney, de Star Wars et de 20th Century Studios. L’annonce fait suite à l’entrée de Disney au capital de Webtoon avec une participation de 2 %.

Marvel Comics

Une extension de Marvel Unlimited ou une nouvelle ère ?

Présentée comme une évolution de Marvel Unlimited, cette application proposera une expérience hybride entre le format vertical popularisé par Webtoon et la lecture traditionnelle. Si l’incertitude plane encore sur le futur de Marvel Unlimited, les deux entreprises assurent que les abonnés actuels auront toujours accès aux classiques de la Maison des Idées, tout en découvrant du contenu inédit créé spécialement pour la plateforme.

Moraless Spider Man Woos Spider Gwen

Intégration avec Disney+ et ouverture internationale

Pour séduire un public encore plus large, certains titres seront accessibles directement via Disney+, dans le cadre des avantages réservés aux abonnés. La plateforme prévoit également des traductions adaptées aux marchés coréen et japonais, confirmant sa vocation internationale. Dans un secteur en pleine recomposition après la disparition de Comixology, cette alliance pourrait bien redéfinir la manière dont les fans accèdent aux comics numériques. Elle ouvre surtout la voie à une intégration plus profonde entre streaming vidéo et lecture interactive.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

4 Fantastiques Geekeries

Les 4 Fantastiques : un préquel en Comics sortira peu avant le film

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta smart glasses with Display

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

16 Sep. 2025 • 12:40
0 Matériel

À quelques jours de son événement annuel Meta Connect (prévu le 17 septembre), Meta a laissé fuiter sur YouTube une...

Free Mobile mVPN VPN

Free Mobile ajoute un VPN gratuit et illimité dans ses forfaits

16 Sep. 2025 • 9:46
2 Mobiles / Tablettes

Free Mobile annonce inclure un VPN gratuit et illimité pour l’ensemble de ses abonnés avec mVPN. Il assure être le premier...

Snap Spectacles 5ème gen

Snap OS 2.0 : une mise à jour clé avant l’arrivée des Spectacles de 6e génération

15 Sep. 2025 • 20:15
0 Logiciels

Snap a dévoilé il y a quelques heures Snap OS 2.0, la nouvelle version de son système d’exploitation XR qui propulsera la...

Nvidia Logo

Rififi sur les semi-conducteurs: la Chine accuse Nvidia de violation antitrust

15 Sep. 2025 • 19:45
0 Hors-Sujet

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours...

Google Logo Icone Application

Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose iTunes 12.13.8 avec le support des iPhone 17 et Air

Apple propose iTunes 12.13.8 avec le support des iPhone 17 et Air

16 Sep. 2025 • 11:14

image de l'article Japon : Apple s’apprête à rouvrir son Apple Store emblématique de Ginza

Japon : Apple s’apprête à rouvrir son Apple Store emblématique de Ginza

16 Sep. 2025 • 10:50

image de l'article Les iPhone 17 et Air activent par défaut l’alimentation adaptative

Les iPhone 17 et Air activent par défaut l’alimentation adaptative

16 Sep. 2025 • 9:28

image de l'article iCloud : Apple arrête de supporter iOS 10 et macOS Sierra

iCloud : Apple arrête de supporter iOS 10 et macOS Sierra

15 Sep. 2025 • 22:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site