Les 4 Fantastiques : un préquel en Comics sortira peu avant le film

Dès le mois de juillet, Les 4 Fantastiques (Fantastic Four) feront leur grand retour au cinéma après presque dix ans d’absence ; en parallèle de cette sortie en salles, les super-héros reviendront aussi … dans un Comics. Marvel a annoncé qu’une histoire spéciale, écrite par Matt Fraction et illustrée par Mark Buckingham, sera publiée le 2 juillet. Ce « one-shot » racontera l’origine de l’équipe dans l’univers du MCU, montrant leur ascension en tant que célébrités mondiales et premiers super-héros de leur monde, prêts à affronter des menaces cosmiques comme Galactus et le Silver Surfer.

Bien que les comics liés aux films du MCU aient été plus discrets ces dernières années, Marvel semble accorder une importance particulière à cette publication. L’histoire est en effet présentée comme une célébration du quatrième anniversaire de l’équipe dans l’univers, « autorisée » par la Future Foundation dirigée par Sue Storm (Vanessa Kirby). Cette approche narrative vise à installer un lore riche pour les Fantastic Four avant la sortie du film Fantastic Four: First Steps, prévue pour le 25 juillet, de quoi aussi préparer le grand public à cette nouvelle génération de super-héros en collants bleus.