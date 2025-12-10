TENDANCES
Superman et Spider-Man : le crossover historique se dévoile en onze couvertures
Geekeries et Insolite

Superman et Spider-Man : le crossover historique se dévoile en onze couvertures

10 Déc. 2025 • 13:10
Les mondes de DC et Marvel vont bientôt s’entrechoquer dans l’un des projets les plus ambitieux de ces dernières années : Superman/Spider-Man #1, attendu pour le 25 mars 2026. L’éditeur a levé le voile sur une avalanche de variantes de couvertures et l’ensemble promet déjà un événement hors normes.

Onze couvertures pour un numéro déjà culte

DC dévoile en effet pas moins de 11 illustrations pour accompagner la sortie. La couverture principale, signée Jorge Jiménez, ouvre le bal, suivie d’une série de variantes réalisées par des artistes de renom tels que Jim Lee, Stanley “Artgerm” Lau, Guillem March ou encore Daniel Sampere. Un véritable tour d’horizon du meilleur du Comics contemporain, pensé pour les collectionneurs autant que pour les amateurs de ce type de média.

Spideay Supermen Couv 2

Spidey Superman Couv 3

Spidey Superman Couv 4

Marvel publiera en parallèle Spider-Man/Superman #1 en avril : chaque maison d’édition apportera ainsi sa propre vision du célèbre duo.

Une intrigue qui exploite les racines des deux héros

Le scénario s’appuie sur un point commun longtemps sous-exploité : Clark Kent et Peter Parker sont journalistes. Lancés sur la même enquête, ils se retrouvent confrontés à deux menaces majeures de leurs univers respectifs, Brainiac et Doctor Octopus.

Spidey Superman Couv 5

Spidey Superman Couv 6

Spidey Superman Couv 7

Spidey Superman Couv 8

Une série de récits bonus au casting cinq étoiles

Chaque numéro intégrera des histoires courtes inédites mêlant personnages secondaires emblématiques : Lois Lane et Mary Jane Watson dans un récit signé Tom King et Jim Lee, Jimmy Olsen face à Carnage par Matt Fraction, ou encore une rencontre explosive entre Power Girl et le Punisher orchestrée par Gail Simone.

DC Superman Spider Man 1 SAMPERE Scaled 1

Spidey Superman Couv 9

Spidey Superman Couv 10

Spidey Superman Couv 11

Cette collaboration DC/Marvel autour de deux mythes de la pop culture s’annonce en tout cas comme l’un des rendez-vous immanquables de 2026.

