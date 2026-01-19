Zootopie 2 est le film d’animation de Disney le plus rentable de l’histoire

Disney vient de signer un nouveau record mondial. Zootopie 2 s’impose officiellement comme son film d’animation ayant généré le plus de recettes, en dépassant désormais la barre symbolique des 1,7 milliard de dollars au box-office. Le film d’animation le plus rentable de tous les temps reste cependant Ne Zha 2, avec pas moins de 2,2 milliards de dollars de recettes.
Le succès du long-métrage repose en grande partie sur ses performances hors des États-Unis, qui représentent plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. En Chine comme sur d’autres marchés majeurs, le film s’est hissé au sommet du classement des productions animées les plus lucratives. Dès ses deux premières semaines d’exploitation, le film avait déjà franchi le seuil du milliard, porté par un bouche-à-oreille extrêmement positif.
Grâce à cette dynamique, Zootopie 2 devient également le film d’animation le plus rentable de l’année 2025 et se classe parmi les plus grands succès du box-office mondial, toutes catégories confondues.
Alan Bergman, coprésident de Disney, a déclaré : « Ce succès revient avant tout aux fans du monde entier, dont l’enthousiasme a rendu cet exploit possible. Nous sommes extrêmement fiers des équipes créatives et artistiques qui ont su créer une œuvre aussi universelle. »
Encore à l’affiche dans de nombreux pays, Zootopie 2 devrait continuer à engranger des recettes, et peut-être atteindre 1,8 milliard de dollars. A noter que cet engouement alimente déjà les spéculations autour d’un troisième volet dans les années à venir. Forcément.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Annoncé au début de l’année 2020, juste avant la pandémie, l’ambitieux projet d’hôtels Atari à...
Le différend juridique opposant Elon Musk à OpenAI prend une ampleur spectaculaire. Le fondateur de Tesla réclame en effet...
Google a déposé un recours contre la décision de la cour fédérale qualifiant ses activités de recherche en ligne...
Matt Damon et Ben Affleck ont profité de leur passage dans le podcast Joe Rogan Experience pour la promotion de leur nouveau film The Rip afin...
Le marché des traducteurs instantanés vit un drôle de retour en grâce. Pendant des années, on a considéré...
19 Jan. 2026 • 13:22
19 Jan. 2026 • 12:10
19 Jan. 2026 • 10:47
19 Jan. 2026 • 9:30