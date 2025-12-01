Zootopie 2 réalise le meilleur lancement de tous les temps pour un film d’animation

Zootopie 2, le deuxième volet de la saga anthropomorphique, a réalisé un démarrage tonitruant : avec près de 556 millions de dollars de recettes générées dès son premier week-end d’exploitation, le dernier Disney établit un nouveau record pour un long-métrage d’animation. Jamais, aucun film animé (et encore moine une suite) n’avait franchi un tel seuil aussi rapidement.

Un succès sans précédent

Ce succès peut s’expliquer par la forte popularité de l’univers initié par le premier volet. Entre une animation de haute volée, des thématiques sociales pertinentes et des personnages attachants, Zootopie 2 exploite le capital de sympathie de ses deux héros (un renard et une lapine) tout en renouvelant son récit de façon à toucher un public encore large.

La sortie mondiale simultanée, soutenue par une campagne marketing massive et une large disponibilité dans de nombreux pays, a clairement joué en faveur de ce succès hors norme. En Chine, le film a enregistré plus de 200 millions de dollars, soit près de la moitié des recettes réalisées à l’international (400 millions de dollars, contre 156 millions de dollars sur le sol US). La période de lancement , à quelques semaines des fêtes de d’in d’année a aussi contribué à maximiser l’audience dès les premières projections.

Un record hautement symbolique pour l’industrie du film d’animation

Avec cette performance, Zootopie 2 rentre dans l’histoire en devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps sur sa période de lancement . Il ne fait plus aucun doute que le milliard de dollars sera largement franchi avant la fin du mois de décembre. En toute logique même, les 2 milliard devraient être en vue avant de passer à 2026.