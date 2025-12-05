TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Russie décide de bloquer Snapchat
Internet

La Russie décide de bloquer Snapchat

5 Déc. 2025 • 21:54
1

La Russie poursuit son isolement numérique en interdisant l’accès à Snapchat, une décision qui s’ajoute à une longue liste de restrictions visant les plateformes occidentales. Selon l’agence de presse Interfax, le régulateur Roskomnadzor justifie cette mesure en accusant le réseau social de servir à l’organisation d’actes terroristes, au recrutement de criminels et à des fraudes sur le territoire russe.

Snapchat Logo

Et maintenant le blocage de Snapchat en Russie

Ce durcissement coïncide avec le déploiement d’une solution souveraine. Les autorités russes intensifient le blocage des services étrangers alors même que l’entreprise publique VK vient de lancer MAX. Cette application nationale a pour vocation de centraliser la vie numérique des citoyens russes en proposant l’accès aux services gouvernementaux, le stockage de documents, une messagerie instantanée, des services bancaires et commerciaux.

Le bannissement de Snapchat s’inscrit dans une vague de censure débutée avec le conflit en Ukraine en 2022, qui a déjà frappé Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) et récemment la plateforme de jeu Roblox ainsi que FaceTime d’Apple. YouTube subit quant à lui un accès restreint.

La menace plane désormais sur les derniers bastions de communication libre. Le mois dernier, la Russie a menacé d’interdire totalement WhatsApp, la messagerie la plus populaire du pays, pour violation présumée de la loi locale. Parallèlement, Roskomnadzor tente activement de limiter l’usage des VPN qui sont essentiels pour contourner la censure d’État.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Reseaux Sociaux Logos Icones Internet

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

Snapchat Filtres Video Intelligence Artificielle Applications

Snapchat dévoile des filtres vidéo utilisant de l’intelligence artificielle

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Star Wars Luke Skywalker Princesse Leia Han Solo

Star Wars : la version originale de 1977 va ressortir au cinéma en 2027

5 Déc. 2025 • 22:42
0 Geekeries

Disney et Lucasfilm ont confirmé le retour au cinéma de la version originale de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, tel...

MédecinDirect

MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées

5 Déc. 2025 • 21:00
0 Internet

MédecinDirect, une plateforme de téléconsultations médicale, annonce avoir fait l’objet d’un piratage. Cette fuite...

Cameraman Match Football

Streaming : l’Arcom veut automatiser le blocage des sites pirates

5 Déc. 2025 • 20:34
0 Internet

Malgré une baisse historique de 35 % de l’audience des sites illégaux entre 2021 et 2025, l’Arcom entend intensifier sa lutte...

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

5 Déc. 2025 • 19:13
0 Internet

Face à la montée en puissance de la concurrence, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a déclenché une situation «...

ISS saturé

La Station Spatiale Internationale est saturée : les huit ports d’amarrage sont occupés (et c’est une première !)

5 Déc. 2025 • 18:19
0 Science

Pour la première fois depuis le début de son exploitation il y a près de 25 ans, la Station spatiale internationale (ISS) affiche une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

5 Dec. 2025 • 19:29

image de l'article Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

5 Dec. 2025 • 18:30

image de l'article John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

5 Dec. 2025 • 18:22

image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

5 Dec. 2025 • 18:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site