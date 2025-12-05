La Russie décide de bloquer Snapchat

La Russie poursuit son isolement numérique en interdisant l’accès à Snapchat, une décision qui s’ajoute à une longue liste de restrictions visant les plateformes occidentales. Selon l’agence de presse Interfax, le régulateur Roskomnadzor justifie cette mesure en accusant le réseau social de servir à l’organisation d’actes terroristes, au recrutement de criminels et à des fraudes sur le territoire russe.
Ce durcissement coïncide avec le déploiement d’une solution souveraine. Les autorités russes intensifient le blocage des services étrangers alors même que l’entreprise publique VK vient de lancer MAX. Cette application nationale a pour vocation de centraliser la vie numérique des citoyens russes en proposant l’accès aux services gouvernementaux, le stockage de documents, une messagerie instantanée, des services bancaires et commerciaux.
Le bannissement de Snapchat s’inscrit dans une vague de censure débutée avec le conflit en Ukraine en 2022, qui a déjà frappé Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) et récemment la plateforme de jeu Roblox ainsi que FaceTime d’Apple. YouTube subit quant à lui un accès restreint.
La menace plane désormais sur les derniers bastions de communication libre. Le mois dernier, la Russie a menacé d’interdire totalement WhatsApp, la messagerie la plus populaire du pays, pour violation présumée de la loi locale. Parallèlement, Roskomnadzor tente activement de limiter l’usage des VPN qui sont essentiels pour contourner la censure d’État.
