Roblox est inaccessible en Russie : les minorités sexuelles dans le viseur de Moscou

La plateforme de jeux en ligne Roblox est désormais inaccessible en Russie. Les autorités locales ont ordonné son retrait, invoquant notamment la présence de contenus liés aux communautés LGBTQ+, désormais assimilées à des activités « extrémistes » par la législation russe. Cette décision marque une nouvelle étape dans le durcissement du contrôle du numérique par Moscou.

Les minorités sexuelles dans le viseur de Moscou

Roblox repose sur un principe de création libre par les utilisateurs, qui conçoivent et partagent leurs propres univers interactifs. Cette richesse communautaire, allant de simples mini-jeux à des espaces sociaux thématiques, a attiré des dizaines de millions de joueurs en Russie. Avant l’interdiction, l’application y totalisait près de 70 millions d’installations sur mobile, dont plusieurs millions sur la seule année en cours.

Mais cette diversité a aussi placé la plateforme dans une zone grise pour les autorités russes, qui ciblent toute visibilité publique des minorités sexuelles. La présence de groupes de soutien et de discussions inclusives aurait pesé lourd dans la décision.

Une période difficile pour Roblox

Cette interdiction intervient alors que Roblox traverse déjà une période délicate sur le plan de la modération. Aux États-Unis, la plateforme a récemment renforcé ses outils de contrôle parental et de vérification d’âge après plusieurs enquêtes liées à la protection des mineurs. Un système de reconnaissance faciale pour l’accès au chat est notamment en préparation, une mesure qui suscite elle aussi des débats sur la vie privée.

Par ailleurs, les nouvelles règles imposées aux créateurs, obligeant à signaler les contenus à portée sociale ou politique, ont provoqué l’indignation de nombreuses associations. Plusieurs collectifs du jeu vidéo estiment ainsi que « La protection des enfants ne doit pas se faire au prix de la dignité humaine ».

L’exclusion de Roblox du marché russe illustre une fois de plus la fracture numérique croissante entre les grandes plateformes mondiales et certains États. Pour des millions de joueurs, c’est tout un écosystème créatif qui disparaît brutalement, au profit d’un Internet de plus en plus fragmenté… et contrôlé.