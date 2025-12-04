La NASA en pleine tourmente : Jared Isaacman défendrait un plan de réforme « anti-science »

Le milliardaire et entrepreneur technologique Jared Isaacman a de nouveau été auditionné au Sénat dans le cadre de sa possible nomination à la tête de la NASA (sur proposition de Trump). Au cœur des débats, la fuite d’un document interne, baptisé « Project Athena », qui dévoile une vision radicale de l’avenir de l’agence spatiale américaine, faite de privatisations massives et d’abandon programmé de la recherche scientifique.

Un projet qui inquiète les élus

Plusieurs sénateurs ont interrogé Isaacman sur des passages suggérant une remise à plat du programme lunaire Artemis, notamment l’abandon anticipé de la station orbitale Gateway et du lanceur géant SLS. Le document évoque aussi un recentrage de la NASA vers l’exploration, au détriment de certaines missions scientifiques, notamment climatiques.

Le milliardaire Jared Isaacman

Face aux critiques, Isaacman a affirmé « assumer entièrement » le contenu du texte, tout en précisant qu’il s’agissait d’une base de réflexion appelée à évoluer. Le possible futur administrateur de l’agence a aussi insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des données concrètes avant toute décision stratégique.

Privatisation des données et climat au cœur des tensions

L’un des points les plus sensibles concerne la collecte de données climatiques. Project Athena propose en effet que certaines missions soient confiées à des entreprises privées, via des abonnements financés par des fonds publics. Une approche jugée dangereuse par plusieurs élus, qui redoutent une dépendance commerciale durable et de possibles biais dans les recherches. Le sénateur Ed Markey a ainsi déclaré que le projet Athena misait « littéralement sur la décimation des capacités scientifiques [de la NASA] ».

Isaacman a tenté de rassurer en expliquant que des sociétés spécialisées dans l’observation de la Terre pourraient fournir certaines données à moindre coût sans remettre en cause le rôle scientifique fondamental de la NASA, une position qui n’a pas semblé totalement convaincre les sénateurs.

Conflits d’intérêts et climat politique tendu

La proximité passée d’Isaacman avec Elon Musk et SpaceX, ainsi que ses récents soutiens politiques, ont également alimenté les interrogations. Malgré les dénégations de l’intéressé, de nombreux élus américains doutent de la réelle indépendance d’Isaacman, qui pourrait profiter de sa position au sein de l’agence pour favoriser des contrats avec SpaceX ( ce qui expliquerait au passage la mise à l’écart du SLS de la NASA dans le Project Athena)

À l’issue de cette audition sous haute tension, rien ne garantit encore que le Sénat valide la nomination de Jared Isaacman.