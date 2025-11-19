Victoire pour Meta : la justice américaine écarte l’accusation de monopole

Un juge fédéral de Washington a tranché en faveur de Meta, estimant que la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp n’abuse pas d’une position dominante sur le marché des réseaux sociaux. Cette décision rejette les arguments portés depuis cinq ans par la Commission fédérale du Commerce (FTC), qui cherchait à démanteler le groupe en remettant en cause les acquisitions historiques d’Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014.
Le cœur du jugement repose sur un constat d’échec de l’accusation. Le juge James Boasberg a souligné que même si Meta avait pu jouir d’un monopole par le passé, l’agence n’a pas démontré que cette situation perdurait aujourd’hui. « La décision de la Cour met en lumière le fait que la FTC n’y est pas parvenue », a-t-il tranché.
Là où la FTC tentait de restreindre le marché aux seuls réseaux sociaux personnels (famille/amis) pour isoler Meta face à Snapchat, le tribunal a validé la vision plus large défendue par l’entreprise. Le juge a reconnu que « les gens considèrent TikTok et YouTube comme des options alternatives à Facebook et Instagram », confirmant l’existence d’une compétition féroce pour capter l’attention des utilisateurs.
Lors des audiences, Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta, a personnellement défendu la légitimité de son empire. Il a soutenu qu’Instagram aurait eu « beaucoup de mal » à croître sans l’infrastructure de Facebook et que WhatsApp manquait d’ambition avant son rachat. Face à l’ascension fulgurante de TikTok, le patron de la tech a même admis avoir vu la croissance de son groupe « ralentir de façon dramatique », un aveu de vulnérabilité qui a paradoxalement servi sa défense.
Cette victoire de Meta détonne dans le paysage actuel de la tech américaine, alors que Google a été reconnu coupable d’abus de position dominante en août et qu’Apple et Amazon font toujours l’objet de poursuites similaires.
