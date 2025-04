Meta : Mark Zuckerberg déjà sur le grill au premier jour du procès anti-trust

Cela n’aura pas trainé : Mark Zuckerberg, CEO de Meta, aura été le premier appelé à la barre lors du très médiatique procès antitrust accusant Meta d’avoir racheté WhatsApp et Instagram afin d’étouffer la concurrence. Durant près de trois heures d’audition, le patron de Meta a dû justifier ces deux rachats, et ce après une diatribe enflammée du juge Daniel Matheson. « Meta a décidé que la concurrence était trop rude et que ce serait plus facile d’acheter ses rivaux plutôt que d’être en concurrence avec eux » a ainsi déclaré Matheson en introduction de ce procès fleuve, une manière comme une autre de rentrer dans le vif du sujet.

Pour Zuckerbeg, ces accusations sont bien sûr infondées. Le CEO de Meta rejette la définition de réseau social présentée par la FTC, définition qui fait d’Instagram et de WhatsApp des « réseaux sociaux personnels » au même titre que Facebook, définition qui permet aussi de comprendre pourquoi Meta aurait commis un abus antitrust en les rachetant (malgré le feu verts des autorités antitrust de l’époque). Zuckerberg reconnait bien que faciliter les relations amicales et familiales « fait définitivement partie de ce que nous faisons » (via WhatsApp, Facebook et Instagram donc), mais que « cette activité n’a pas vraiment progressé par rapport à d’autres aspects « , sous entendu, les rachats n’auraient pas été effectués pour consolider ce type de service au détriment d’une concurrence rendue de facto inexistante.



La défense de Meta aura été particulièrement mise à mal lorsque la FTC a brandi des mails de Zuckerberg datés d’avant le rachat : « L’impact potentiel d’Instagram est vraiment effrayant et c’est pourquoi nous devrions envisager de payer beaucoup d’argent » écrit Zuckerberg, un aveu qui tranche sensiblement avec la posture de Meta concernant les raisons du rachat d’Instagram. Malgré ce démarrage en fanfare, la FTC aura fort à faire pour parvenir à démanteler Meta, d’autant que depuis les échecs face à Microsoft (rachat d’Activision Blizzard King) et déjà face à Meta (rachat de Within), la commission au commerce a largement perdu de sa superbe en multipliant les dossiers d’accusation mal ficelés.