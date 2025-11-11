Bande 6 GHz : la bataille fait rage en Europe entre le Wi-Fi et la 6G

Une lutte intense se joue actuellement en Europe pour le contrôle de la partie supérieure de la bande de fréquences 6 GHz. Essentielle pour le futur du Wi-Fi 7 comme pour celui de la 6G, cette ressource limitée est au cœur d’un conflit opposant les géants américains de la tech aux opérateurs européens.

L’offensive du camp Wi-Fi pour garantir son avenir

Menés par la Wi-Fi Alliance et la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), les promoteurs du Wi-Fi ont tiré la sonnette d’alarme. Dans des lettres ouvertes adressées aux ministres européens du numérique, ils expriment leur crainte de voir la bande 6 425-7 125 MHz devenir interdite au Wi-Fi. Or, cette bande est cruciale pour le déploiement des normes Wi-Fi 6E et surtout Wi-Fi 7 qui en dépendent pour offrir des débits élevés. Bloquer cet accès « serait dévastateur pour l’avenir de la technologie Wi-Fi en Europe », affirme la DSA.

Derrière ces organisations se trouvent les poids lourds de la tech américaine : Amazon, Apple, Meta ou encore Microsoft. Ils accusent l’industrie mobile de refuser tout compromis en exigeant désormais un usage exclusif de la bande de fréquences, alors que le camp du Wi-Fi se disait prêt à un partage, conformément au mandat initial de la Commission européenne.

La riposte des opérateurs, soutenus par les États

Face à eux, les opérateurs mobiles et les équipementiers comme Nokia affirment que cette bande de fréquences est indispensable pour augmenter la capacité des réseaux 5G et préparer l’arrivée de la 6G. Pour appuyer leurs dires, ils mettent en avant des tests concluants : Vodafone a atteint des débits de 5 Gb/s, tandis que Nokia et Telia ont démontré la possibilité d’ajouter une « capacité massive » dans les zones denses.

Ce camp bénéficie de soutiens de poids. L’Union internationale des télécommunications (UIT) a déjà identifié cette bande pour les services cellulaires. De plus, l’Allemagne semble pencher en leur faveur, son ministère du Numérique jugeant les besoins des opérateurs mobiles « plus grands » en vue des futures applications via la 6G. Cette prise de position pourrait fortement influencer la décision finale de l’Europe, au grand dam des partisans du Wi-Fi. La décision des États-Unis, qui ont réservé toute la bande au Wi-Fi dès 2020, ne semble pas devenir la référence.

Tous les regards sont désormais tournés vers la réunion du groupe de la politique du spectre radioélectrique (RSPG) du 12 novembre, même si la décision technique finale n’est pas attendue avant juillet 2027.