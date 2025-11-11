TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Bande 6 GHz : la bataille fait rage en Europe entre le Wi-Fi et la 6G
Actualité Mobiles et Tablettes

Bande 6 GHz : la bataille fait rage en Europe entre le Wi-Fi et la 6G

11 Nov. 2025 • 15:23
0

Une lutte intense se joue actuellement en Europe pour le contrôle de la partie supérieure de la bande de fréquences 6 GHz. Essentielle pour le futur du Wi-Fi 7 comme pour celui de la 6G, cette ressource limitée est au cœur d’un conflit opposant les géants américains de la tech aux opérateurs européens.

6G

L’offensive du camp Wi-Fi pour garantir son avenir

Menés par la Wi-Fi Alliance et la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), les promoteurs du Wi-Fi ont tiré la sonnette d’alarme. Dans des lettres ouvertes adressées aux ministres européens du numérique, ils expriment leur crainte de voir la bande 6 425-7 125 MHz devenir interdite au Wi-Fi. Or, cette bande est cruciale pour le déploiement des normes Wi-Fi 6E et surtout Wi-Fi 7 qui en dépendent pour offrir des débits élevés. Bloquer cet accès « serait dévastateur pour l’avenir de la technologie Wi-Fi en Europe », affirme la DSA.

Derrière ces organisations se trouvent les poids lourds de la tech américaine : Amazon, Apple, Meta ou encore Microsoft. Ils accusent l’industrie mobile de refuser tout compromis en exigeant désormais un usage exclusif de la bande de fréquences, alors que le camp du Wi-Fi se disait prêt à un partage, conformément au mandat initial de la Commission européenne.

La riposte des opérateurs, soutenus par les États

Face à eux, les opérateurs mobiles et les équipementiers comme Nokia affirment que cette bande de fréquences est indispensable pour augmenter la capacité des réseaux 5G et préparer l’arrivée de la 6G. Pour appuyer leurs dires, ils mettent en avant des tests concluants : Vodafone a atteint des débits de 5 Gb/s, tandis que Nokia et Telia ont démontré la possibilité d’ajouter une « capacité massive » dans les zones denses.

Ce camp bénéficie de soutiens de poids. L’Union internationale des télécommunications (UIT) a déjà identifié cette bande pour les services cellulaires. De plus, l’Allemagne semble pencher en leur faveur, son ministère du Numérique jugeant les besoins des opérateurs mobiles « plus grands » en vue des futures applications via la 6G. Cette prise de position pourrait fortement influencer la décision finale de l’Europe, au grand dam des partisans du Wi-Fi. La décision des États-Unis, qui ont réservé toute la bande au Wi-Fi dès 2020, ne semble pas devenir la référence.

Tous les regards sont désormais tournés vers la réunion du groupe de la politique du spectre radioélectrique (RSPG) du 12 novembre, même si la décision technique finale n’est pas attendue avant juillet 2027.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Hors-Sujet

L’Europe va investir 200 milliards d’euros dans l’IA

Intelligence Artificielle Hors-Sujet

IA : l’Europe maintient son calendrier pour l’AI Act malgré les pressions

Cookies Internet

L’Europe veut mettre fin aux bannières de cookies sur les sites

Chargeur USB-C Avec Cable Soude Non Detachable Matériel

L’Europe va interdire les chargeurs avec les câbles USB-C non détachables

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Play Store

Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l’autonomie

11 Nov. 2025 • 14:10
1 Applications

Google a décidé de s’attaquer à l’un des problèmes les plus frustrants pour les utilisateurs d’Android : les...

Daft punk contact

Contact : les Daft Punk sont de retour pour un unique nouveau clip

11 Nov. 2025 • 13:05
0 Geekeries

Le légendaire duo Daft Punk, séparé depuis 2021 (tristesse), refait parler de lui avec la sortie d’un tout nouveau clip...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Broadcom dévoile une puce d’IA capable de traduire l’audio en temps réel… sans connexion Internet

11 Nov. 2025 • 11:50
0 Logiciels

Broadcom vient de lever le voile sur qui pourrait bien être une innovation majeure dans le domaine des semi-conducteurs, soit une puce...

Projet Pegasus

NSO Group (Pegasus) : un consortium américain prend les rênes du géant israélien de la surveillance

11 Nov. 2025 • 10:31
1 Hors-Sujet

Le rachat couvait depuis plusieurs semaines, mais c’est désormais officiel : l’entreprise israélienne NSO Group – à...

single day aliexpress 2025 Promos

[Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h

11 Nov. 2025 • 10:07
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 18 Pro n’aurait plus un dos avec deux couleurs

L’iPhone 18 Pro n’aurait plus un dos avec deux couleurs

11 Nov. 2025 • 14:55

image de l'article Apple TV s’offre les droits d’un roman de SF… avant même sa publication !

Apple TV s’offre les droits d’un roman de SF… avant même sa publication !

11 Nov. 2025 • 13:15

image de l'article Finalement, Apple repousserait l’iPhone Air 2 à 2027… pour y ajouter un capteur photo

Finalement, Apple repousserait l’iPhone Air 2 à 2027… pour y ajouter un capteur photo

11 Nov. 2025 • 11:50

image de l'article Apple lance l’iPhone Pocket, un accessoire textile signé Issey Miyake

Apple lance l’iPhone Pocket, un accessoire textile signé Issey Miyake

11 Nov. 2025 • 10:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site