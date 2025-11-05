TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet TikTok est visé par une enquête en France pour la promotion du suicide
Internet

TikTok est visé par une enquête en France pour la promotion du suicide

5 Nov. 2025 • 9:22
0

L’algorithme de TikTok est dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre du réseau social, soupçonné d’exposer les mineurs à des contenus dangereux susceptibles de pousser les plus fragiles au suicide. Cette enquête, confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité, fait suite à un signalement du député Arthur Delaporte.

TikTok Logo

Des soupçons d’infractions lourdement sanctionnées

Les enquêtes portent sur plusieurs infractions pénales graves. Selon un communiqué de la procureure de Paris, Laure Beccuau, l’enquête se penchera sur la « propagande en faveur de […] méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort », un délit passible de trois ans de prison. D’autres qualifications plus sévères, comme la « fourniture de plateforme pour permettre une transaction illicite en bande organisée » ou l’« altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données », sont également visées, avec des peines encourues allant jusqu’à dix ans de prison.

Concrètement, les enquêteurs examineront le fonctionnement réel de l’algorithme par rapport à ce qui est présenté aux utilisateurs, ainsi que la manière dont la plateforme gère la modération et la notification des contenus illicites.

Cette procédure judiciaire s’appuie sur les conclusions d’une commission d’enquête parlementaire sur TikTok, présidée par Arthur Delaporte. Le rapport, publié en septembre, décrivait un « océan de contenus néfastes », incluant des vidéos de « promotion du suicide, d’automutilation » et une « exposition à la violence ». Les parlementaires pointaient du doigt le « piège algorithmique » qui enferme les jeunes dans des bulles de contenus toxiques.

À cette période, TikTok avait catégoriquement rejeté les conclusions de la commission, les qualifiant de « présentation trompeuse » et accusant les députés de faire du réseau social un « bouc émissaire ». La justice devra désormais trancher sur le fond de ces accusations.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

TikTok Logo Internet

TikTok est visé par une enquête en Europe pour le stockage de données en Chine

X Twitter Logo Internet

X (Twitter) est visé par une enquête en France pour son algorithme et des soupçons d’ingérence étrangère

X Twitter Logo Internet

Les États-Unis dénoncent l’enquête de la France visant X (Twitter)

TikTok Logo Internet

TikTok : la Chine dément un stockage illégal de données après une enquête en Europe

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free TV Logo

Free TV : du bridage en place après les critiques de TF1 et France Télévisions

4 Nov. 2025 • 20:37
4 Hors-Sujet

Free TV, l’offre de télévision gratuite en streaming de Free, change en ce qui concerne les chaînes de TF1 et France...

HDR10 Plus Advanced

HDR10+ Advanced, la riposte au Dolby Vision 2, se dévoile : voici les nouveautés

4 Nov. 2025 • 18:56
0 Geekeries

Samsung riposte au Dolby Vision 2 avec HDR10+ Advanced, une évolution majeure du standard HDR. Cette technologie intègre six...

Polaron

Des physiciens découvrent la « danse quantique » qui interrompt la conductivité électrique

4 Nov. 2025 • 18:05
0 Science

Après des années de recherche, une équipe internationale de physiciens a enfin résolu une énigme qui intriguait la...

Real Lightsaber

HeroTech met au point un sabre laser lumineux et rétractable

4 Nov. 2025 • 17:52
0 Geekeries

Les fans de Star Wars voient leur rêve devenir réalité : un véritable sabre laser rétractable et lumineux a...

Spotify Logo

Spotify atteint 281 millions d’abonnés payants et augmente son chiffre d’affaires

4 Nov. 2025 • 17:32
1 Internet

Spotify a présenté des résultats financiers en demi-teinte pour le troisième trimestre, avec une croissance du nombre...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prévoit sa puce M5 Ultra pour le Mac Studio en 2026

Apple prévoit sa puce M5 Ultra pour le Mac Studio en 2026

5 Nov. 2025 • 8:11

image de l'article AirPods et traduction en direct en Europe : Apple propose les mêmes fonctions aux applications tierces

AirPods et traduction en direct en Europe : Apple propose les mêmes fonctions aux applications tierces

5 Nov. 2025 • 7:00

image de l'article iOS 26.2 bêta 1 : la liste des nouveautés

iOS 26.2 bêta 1 : la liste des nouveautés

4 Nov. 2025 • 21:57

image de l'article Apple va retirer la synchronisation Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch en Europe (DMA)

Apple va retirer la synchronisation Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch en Europe (DMA)

4 Nov. 2025 • 19:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site