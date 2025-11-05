TikTok est visé par une enquête en France pour la promotion du suicide

L’algorithme de TikTok est dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre du réseau social, soupçonné d’exposer les mineurs à des contenus dangereux susceptibles de pousser les plus fragiles au suicide. Cette enquête, confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité, fait suite à un signalement du député Arthur Delaporte.

Des soupçons d’infractions lourdement sanctionnées

Les enquêtes portent sur plusieurs infractions pénales graves. Selon un communiqué de la procureure de Paris, Laure Beccuau, l’enquête se penchera sur la « propagande en faveur de […] méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort », un délit passible de trois ans de prison. D’autres qualifications plus sévères, comme la « fourniture de plateforme pour permettre une transaction illicite en bande organisée » ou l’« altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données », sont également visées, avec des peines encourues allant jusqu’à dix ans de prison.

Concrètement, les enquêteurs examineront le fonctionnement réel de l’algorithme par rapport à ce qui est présenté aux utilisateurs, ainsi que la manière dont la plateforme gère la modération et la notification des contenus illicites.

Cette procédure judiciaire s’appuie sur les conclusions d’une commission d’enquête parlementaire sur TikTok, présidée par Arthur Delaporte. Le rapport, publié en septembre, décrivait un « océan de contenus néfastes », incluant des vidéos de « promotion du suicide, d’automutilation » et une « exposition à la violence ». Les parlementaires pointaient du doigt le « piège algorithmique » qui enferme les jeunes dans des bulles de contenus toxiques.

À cette période, TikTok avait catégoriquement rejeté les conclusions de la commission, les qualifiant de « présentation trompeuse » et accusant les députés de faire du réseau social un « bouc émissaire ». La justice devra désormais trancher sur le fond de ces accusations.