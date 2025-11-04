Free TV : du bridage en place après les critiques de TF1 et France Télévisions

Free TV, l’offre de télévision gratuite en streaming de Free, change en ce qui concerne les chaînes de TF1 et France Télévisions. Il y a des restrictions en place.
En ce qui concerne les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Franceinfo), Free TV ne propose plus la fonction de replay pour revoir les programmes dans sa formule gratuite. Il faut prendre l’abonnement payant Free TV+ pour y avoir le droit à présent. De même, les chaînes du groupe en 4K/UHD ne sont plus disponibles dans l’offre gratuite et basculent dans l’offre payante.
Pour le cas des chaînes de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), elles restent disponibles avec Free TV+ comme c’est le cas depuis le départ. En revanche, le replay a disparu. Et pour le coup, il est vraiment absent, contrairement à celui de France Télévisions. Si vous souhaitez le retrouver, il faudra se tourner directement vers TF1+.
Pour rappel, Free TV succède à OQEE et a l’avantage d’être disponible pour tout le monde. Il n’est pas nécessaire d’être un abonné Freebox ou Free Mobile pour en profiter, contrairement à OQEE. Cela a quelque peu agacé TF1 et France Télévisions qui n’ont pas hésité à publier un communiqué commun, critiquant le fonctionnement de Free TV.
Les deux groupes ont affirmé ne pas avoir eu de discussions au préalable pour le lancement de Free TV. Ils ont parlé d’une « méthode brutale et unilatérale », estimant que cette façon de faire « témoigne d’un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux ».
Pour sa part, Free a réagi en indiquant être étonné. « Nos contrats nous permettent bien de distribuer leurs chaînes », a déclaré l’opérateur, faisant un lien avec les accords passés du temps d’OQEE. Free TV est dans la continuité, mais TF1 et France Télévisions estiment que cela aurait dû impliquer de nouvelles négociations, étant donné que le service est maintenant accessible à tous les Français.
Un commentaire pour cet article :