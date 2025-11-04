TENDANCES
Free TV : du bridage en place après les critiques de TF1 et France Télévisions
Hors-Sujet

Free TV : du bridage en place après les critiques de TF1 et France Télévisions

4 Nov. 2025 • 20:37
1

Free TV, l’offre de télévision gratuite en streaming de Free, change en ce qui concerne les chaînes de TF1 et France Télévisions. Il y a des restrictions en place.

Free TV Logo

Des limites pour TF1 et France Télévisions sur Free TV

En ce qui concerne les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Franceinfo), Free TV ne propose plus la fonction de replay pour revoir les programmes dans sa formule gratuite. Il faut prendre l’abonnement payant Free TV+ pour y avoir le droit à présent. De même, les chaînes du groupe en 4K/UHD ne sont plus disponibles dans l’offre gratuite et basculent dans l’offre payante.

Pour le cas des chaînes de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), elles restent disponibles avec Free TV+ comme c’est le cas depuis le départ. En revanche, le replay a disparu. Et pour le coup, il est vraiment absent, contrairement à celui de France Télévisions. Si vous souhaitez le retrouver, il faudra se tourner directement vers TF1+.

Des critiques sur l’accès aux chaînes

Pour rappel, Free TV succède à OQEE et a l’avantage d’être disponible pour tout le monde. Il n’est pas nécessaire d’être un abonné Freebox ou Free Mobile pour en profiter, contrairement à OQEE. Cela a quelque peu agacé TF1 et France Télévisions qui n’ont pas hésité à publier un communiqué commun, critiquant le fonctionnement de Free TV.

Les deux groupes ont affirmé ne pas avoir eu de discussions au préalable pour le lancement de Free TV. Ils ont parlé d’une « méthode brutale et unilatérale », estimant que cette façon de faire « témoigne d’un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux ».

Pour sa part, Free a réagi en indiquant être étonné. « Nos contrats nous permettent bien de distribuer leurs chaînes », a déclaré l’opérateur, faisant un lien avec les accords passés du temps d’OQEE. Free TV est dans la continuité, mais TF1 et France Télévisions estiment que cela aurait dû impliquer de nouvelles négociations, étant donné que le service est maintenant accessible à tous les Français.

Un commentaire pour cet article :

  • Darth Philou(via l'app )
    4 Nov. 2025 • 22:14
    Mais est-ce que ça signifie que les abonnés auront accès aux replays ou devront-ils prendre l’abonnement également comme les autres ?Si oui c’est une grosse régression. À choisir je reviens chez Molotov.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


