KultureGeek Hors-Sujet Free TV est critiqué par TF1 et France Télévisions qui parlent de « méthode brutale »
Hors-Sujet

Free TV est critiqué par TF1 et France Télévisions qui parlent de « méthode brutale »

27 Oct. 2025 • 9:30
4

TF1 et France Télévisions ont critiqué Free TV, le nouveau de service de l’opérateur Free qui permet de regarder gratuitement les chaînes de télévision en streaming. Il n’est même pas obligatoire d’avoir une Freebox ou d’être abonnés à Free Mobile. Les deux groupes télévisuels dénoncent un manque d’accord et de rémunération.

Free TV Appareils

Free TV dérange TF1 et France Télévisions

Dans un communiqué commun, France Télévisions et TF1 disent exprimer « leurs plus vives inquiétudes » après l’annonce du lancement de l’application Free TV. Ils écrivent :

France Télévisions et le Groupe TF1 dénoncent avec la plus grande fermeté l’initiative de Free visant à commercialiser leurs services sans aucune concertation préalable avec les éditeurs concernés. Cette méthode brutale et unilatérale témoigne d’un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux.

Les groupes TF1 et France Télévisions se transforment pour embrasser les nouveaux usages et investissent massivement dans leurs applications TF1+ et France.tv dans le but d’assurer une expérience utilisateur et éditoriale de qualité et des revenus suffisants pour permettre le financement des contenus. La majorité des éditeurs privilégient l’intégration de leurs services via leur propre application pour des raisons évidentes de maitrise éditoriale, expérience utilisateurs et maîtrise publicitaire.

Les deux groupes critiquent la même chose : ils jugent que Free s’approprie leurs contenus sans avoir noué un accord au préalable. Ils dénoncent également le manque d’une « démarche concertée visant à sécuriser leurs valorisations et leurs monétisations. Une telle pratique remet en cause la stratégie de développement et les ressources disponibles des éditeurs pour financer la création ».

TF1 et France Télévisions concluent en indiquant :

Dans un contexte de profonde mutation du secteur, cette initiative unilatérale soulève des questions lourdes de conséquences sur les équilibres fragiles du secteur audiovisuel français. C’est pourquoi France Télévisions et le Groupe TF1 appellent les pouvoirs publics et l’ARCOM à examiner avec la plus grande attention cette initiative qui déstabilise l’ensemble de l’écosystème.

Il faut savoir que les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Franceinfo) sont disponibles dans l’offre gratuite de Free TV. Ce n’est pas le cas des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI). Il faut prendre l’abonnement payant Free TV+ à 1,99 €/mois. Celui-ci donne accès à beaucoup plus de chaînes.

Free TV et TV Plus Abonnements

Free n’a pas encore réagi aux propos des deux groupes.

4 commentaires pour cet article :

  • Dinodard
    27 Oct. 2025 • 10:21
    Toujours une question d’argent… il y a 10 ans, leurs applications n’existaient pas, ils finançaient pourtant mieux leurs contenus et ce contenu était beaucoup moins ridicule…
  • lolo02(via l'app )
    27 Oct. 2025 • 11:48
    Et le fait que TF1 bloque le « saut de pub » lorsqu’on regarde les chaînes en direct, on en parle ? Faudrait peut-être balayer devant sa porte avant de s’occuper de celles des autre !
  • toutou(via l'app )
    27 Oct. 2025 • 13:33
    il n’y avait que trop peu de concurrence ! maintenant tout le monde est sur netflix/mycanal/paramount/hbo/amazon bien plus riche que tf1+ ou france tv… perso je ne regarde presque plus les chaînes tnt gavé de pub toutes les 5 minutes c’est insupportable
  • Reesh(via l'app )
    27 Oct. 2025 • 14:49
    S’en ballec de leur chaîne de propagande à la con

