Free TV : Free s’étonne des critiques de TF1 et France Télévisions

28 Oct. 2025 • 17:57
Free a réagi aux récentes critiques de TF1 et France Télévisions concernant la présence de leurs chaînes sur Free TV. Le nouveau service de streaming de l’opérateur permet de voir gratuitement les chaînes de télévision, qu’importe l’appareil, sans besoin d’être abonné.

Free a décidé de réagir après que TF1 et France Télévisions ont affirmé ne pas avoir eu de discussions au préalable pour le lancement de Free TV. Les deux groupes ont parlé d’une « méthode brutale et unilatérale », estimant que cette façon de faire « témoigne d’un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux ».

Une réaction après les remarques sur Free TV

Contacté par Le Monde, Free a d’abord dit avoir « pris connaissance » de cette protestation « avec un peu d’étonnement ». « Nos contrats nous permettent bien de distribuer leurs chaînes », affirme l’opérateur. C’est en lien avec Oqee qui a précédé Free TV et qui, pour le coup, était uniquement disponible pour les abonnés de l’opérateur (Freebox ou clients Free Mobile). Free TV est donc dans la continuité. Mais TF1 et France Télévisions estiment que cela aurait dû impliquer de nouvelles négociations, étant donné que le service est maintenant accessible à tous les Français. Cela explique leur agacement.

« Free part du principe que le changement de son offre n’a pas d’impact, alors que le nombre d’utilisateurs concernés nous est inconnu, et que nous perdons le contrôle éditorial sur nos contenus, la maîtrise de la publicité qui leur est associée, et le contrôle sur l’utilisateur lui-même », dénoncent les porte-paroles des deux groupes TV. Faute de sécurisation de leurs « valorisations et monétisations », c’est toute la stratégie des deux groupes pour financer la création qui se retrouve concernée, dénoncent-ils.

M6 ne dit rien, contrairement à TF1 et France Télévisions

Il faut savoir que les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Franceinfo) sont disponibles dans l’offre gratuite de Free TV. Ce n’est pas le cas des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI). Il faut prendre l’abonnement payant Free TV+ à 0,99 €/mois pendant un an puis 5,99 €/mois. Celui-ci donne accès à beaucoup plus de chaînes.

Les chaînes du groupe M6 (M6, W9, 6ter, etc) nécessitent également Free TV+. Mais pour le coup, M6 n’a pas critiqué l’offre de Free, contrairement à TF1 et France Télévisions.

