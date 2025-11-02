TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du week-end
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du week-end

2 Nov. 2025 • 19:46
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Montre connectée Apple Watch Series 11 GPS + Cellular (2025) – Boîtier en Aluminium Noir, 42mm, Bracelet Sport Noir, Taille S/M à 437,70€ au lieu de 578,54€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad Air M3 (2025) Wi-Fi – 128 Go, Gris sidéral (via 173,8€ sur la cagnotte) à 695€ au lieu de 869€ sur @E.Leclerc
  • Support Bontec pour 3 écrans PC à 34,30€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecran PC 24″ Samsung Odyssey G3 G30D – LED FullHD, 180 Hz, FreeSync à 70,81€ au lieu de 116€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Smartphone 6,75″ Google Pixel 10 Pro XL – 256Go à 872,79€ au lieu de 1259,62€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code PIXEL10
  • Smartphone 6,1″ Apple iPhone 16 – Noir, 128 Go à 687,54€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Drone DJI Flip RC 2 – Caméra 4K, Nacelle 3 axes, Portée 13 km, Décollage main, Retour auto (Vendeur Darty) à 379€ au lieu de 550€ sur @Rakuten avec le code BLACK20
  • Drone DJI Flip RC-N3 – Caméra 4K, Nacelle 3 axes, Portée 13 km, Décollage main, Retour auto (Vendeur Darty) à 279€ au lieu de 410€ sur @Rakuten avec le code BLACK20
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC d sur @Amazon.es – livrable en France
  • Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch à 34,99€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Montre Connecté Apple Watch Ultra 2 49mm cellular à 699€ au lieu de 789€ sur @Boulanger
  • Pack Hue découverte – 2 ampoules E27 White & Color 1100 lumens + pont + télécommande + prise connectée à 89,99€ sur @Boulanger
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
  • Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
  • Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

promo deals week-end Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du week-end

promo deals week-end Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du week-end

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du week-end

promo deals week-end Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du week-end

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo Boutique

Orange lance la procédure pour racheter l’opérateur MasOrange

31 Oct. 2025 • 22:22
3 Mobiles / Tablettes

Orange a lancé le processus pour devenir l’unique propriétaire de MasOrange, le premier opérateur en Espagne....

Ligue 1 Plus Logo

Ligue 1+ est en approche sur PlayStation et Xbox

31 Oct. 2025 • 20:51
0 Hors-Sujet

Le service Ligue 1+, permettant de voir les matchs du football français, va prochainement être disponible sur PlayStation et Xbox. Ainsi,...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 31 octobre

31 Oct. 2025 • 20:50
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

ABUS Cadenas intelligent Everox One

[Prise en main] ABUS Everox One 61 : le cadenas connecté qui fait oublier les clés

31 Oct. 2025 • 20:46
0 Tests

Le cadenas connecté ABUS Everox One 61 incarne la nouvelle génération de sécurité intelligente, alliant robustesse...

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle

Google diffuse sa première publicité générée par IA

31 Oct. 2025 • 20:23
0 Internet

Alors que les publicités générées par intelligence artificielle inondent les écrans depuis le lancement d’outils...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Nouveaux iPhone, Mac, Siri IA… Apple lancerait au moins 15 produits en 2026

Nouveaux iPhone, Mac, Siri IA… Apple lancerait au moins 15 produits en 2026

2 Nov. 2025 • 18:18

image de l'article Les nouveaux HomePod mini et Apple TV pourraient sortir ce mois-ci

Les nouveaux HomePod mini et Apple TV pourraient sortir ce mois-ci

2 Nov. 2025 • 17:32

image de l'article Le nouveau Siri avec IA s’appuierait sur Gemini de Google

Le nouveau Siri avec IA s’appuierait sur Gemini de Google

2 Nov. 2025 • 17:15

image de l'article « Pourquoi y a-t-il autant d’iPhone ici ? » : le président de Samsung s’amuse d’une situation

« Pourquoi y a-t-il autant d’iPhone ici ? » : le président de Samsung s’amuse d’une situation

2 Nov. 2025 • 9:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site