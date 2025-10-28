Battlefield REDSEC : le battle royal gratuit est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Battlefield REDSEC, une version battle royale gratuite de Battlefield 6, est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce nouveau mode, accessible même sans posséder le jeu principal, entend rivaliser avec les références du genre comme Call of Duty : Warzone et Fortnite.

Battlefield REDSEC vient concurrencer Warzone et Fortnite

Derrière son nom complet, « Redacted Sector », Battlefield REDSEC propose une expérience complète intégrée à l’univers de Battlefield 6. Le mode de base s’accompagne de deux expériences supplémentaires, Gauntlet et Portal, sous un même hub. Ce lancement met fin à plusieurs mois de rumeurs et positionne Battlefield sur le segment du free-to-play à grande échelle.

Les premières images montrent des batailles intenses à 100 joueurs, où l’action typique de la franchise se mêle aux mécaniques traditionnelles des jeux de type battle royale. Parachutage, collecte d’équipement, gestion de plaques d’armure et exploration d’immenses zones y sont au rendez-vous.

Fort Lyndon, la plus grande carte jamais créée dans Battlefield

Le théâtre des opérations, Fort Lyndon, est décrit par EA comme la plus vaste carte de l’histoire de la franchise. Située en Californie du Sud, elle met en place des environnements destructibles emblématiques de la licence. Battlefield Studios y promet un équilibre entre la tension des combats fermés et la stratégie des longues traversées.

Les véhicules, emblème de la série, restent au centre du gameplay. Chars, bateaux d’assaut, buggys ou simple voiturette de golf se partagent les routes. Pour accéder aux engins les plus puissants, les joueurs devront accomplir des missions et obtenir des cartes d’accès pour déverrouiller des garages spécifiques.

Une progression de classes et Gauntlet

Battlefield REDSEC conserve l’essence de Battlefield 6 avec son système de classes : assaut, ingénieur, soutien et éclaireur. Chacune dispose d’améliorations uniques à débloquer grâce à l’expérience. Un joueur éclaireur pourra, par exemple, renforcer ses drones pour ajouter des capacités de bombardement.

Les équipements personnalisés reviennent aussi : les joueurs peuvent modifier leurs armes avec diverses configurations en remplissant des missions ou en participant à des largages d’armes temporaires. Cette approche renforce le sentiment de progression sans désavantager les nouveaux venus.

Pour ceux qui préfèrent une expérience plus condensée, Battlefield REDSEC intègre Gauntlet, un mode éliminatoire à 32 joueurs divisés en huit escouades. Plus rapide, il propose une structure de compétition à manches successives sur Fort Lyndon, mêlant rythme soutenu et stratégie d’équipe.

Ce mode parallèle s’adresse particulièrement aux joueurs cherchant à s’affronter dans des sessions plus courtes sans la lente montée en puissance d’un battle royale classique.

Portal pour la créativité

Déjà présent dans Battlefield 2042 et Battlefield 6, le mode Portal prend une nouvelle dimension dans Battlefield REDSEC. Il permet de créer des modes personnalisés en exploitant les vastes espaces de Fort Lyndon. Certains joueurs y ont déjà conçu des scénarios originaux comme un parcours d’obstacles aériens traversé en voiturettes de golf.

Toutefois, seuls les détenteurs de Battlefield 6 bénéficient d’un accès complet aux outils de création et aux cartes du jeu principal. Les joueurs n’ayant que REDSEC devront se contenter des éléments associés à la version battle royale seule.

Un écosystème lié à Battlefield 6 et un battle pass partagé

REDSEC et Battlefield 6 partagent une progression commune, un battle pass et des récompenses synchronisées. Les joueurs peuvent ainsi faire progresser leur compte global, peu importe le mode. Cependant, certaines missions et événements resteront exclusifs à chaque expérience.

Avec sa sortie lors du lancement de la saison 1, Battlefield REDSEC inaugure une nouvelle ère pour la franchise. En combinant un gameplay qui devrait plaire à beaucoup de monde, des outils ouverts avec Portal et une offre gratuite, EA positionne clairement Battlefield face à Call of Duty: Warzone et Fortnite, tout en misant sur une communauté durable.