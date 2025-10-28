TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Battlefield REDSEC : le battle royal gratuit est disponible, tout ce qu’il faut savoir
Jeux vidéo

Battlefield REDSEC : le battle royal gratuit est disponible, tout ce qu’il faut savoir

28 Oct. 2025 • 16:43
0

Battlefield REDSEC, une version battle royale gratuite de Battlefield 6, est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce nouveau mode, accessible même sans posséder le jeu principal, entend rivaliser avec les références du genre comme Call of Duty : Warzone et Fortnite.

Battlefield REDSEC

Battlefield REDSEC vient concurrencer Warzone et Fortnite

Derrière son nom complet, « Redacted Sector », Battlefield REDSEC propose une expérience complète intégrée à l’univers de Battlefield 6. Le mode de base s’accompagne de deux expériences supplémentaires, Gauntlet et Portal, sous un même hub. Ce lancement met fin à plusieurs mois de rumeurs et positionne Battlefield sur le segment du free-to-play à grande échelle.

Les premières images montrent des batailles intenses à 100 joueurs, où l’action typique de la franchise se mêle aux mécaniques traditionnelles des jeux de type battle royale. Parachutage, collecte d’équipement, gestion de plaques d’armure et exploration d’immenses zones y sont au rendez-vous.

Fort Lyndon, la plus grande carte jamais créée dans Battlefield

Le théâtre des opérations, Fort Lyndon, est décrit par EA comme la plus vaste carte de l’histoire de la franchise. Située en Californie du Sud, elle met en place des environnements destructibles emblématiques de la licence. Battlefield Studios y promet un équilibre entre la tension des combats fermés et la stratégie des longues traversées.

Les véhicules, emblème de la série, restent au centre du gameplay. Chars, bateaux d’assaut, buggys ou simple voiturette de golf se partagent les routes. Pour accéder aux engins les plus puissants, les joueurs devront accomplir des missions et obtenir des cartes d’accès pour déverrouiller des garages spécifiques.

RS Screenshot Vista01 BattleRoyale 1920x1080 NoLogo

Une progression de classes et Gauntlet

Battlefield REDSEC conserve l’essence de Battlefield 6 avec son système de classes : assaut, ingénieur, soutien et éclaireur. Chacune dispose d’améliorations uniques à débloquer grâce à l’expérience. Un joueur éclaireur pourra, par exemple, renforcer ses drones pour ajouter des capacités de bombardement.

Les équipements personnalisés reviennent aussi : les joueurs peuvent modifier leurs armes avec diverses configurations en remplissant des missions ou en participant à des largages d’armes temporaires. Cette approche renforce le sentiment de progression sans désavantager les nouveaux venus.

Pour ceux qui préfèrent une expérience plus condensée, Battlefield REDSEC intègre Gauntlet, un mode éliminatoire à 32 joueurs divisés en huit escouades. Plus rapide, il propose une structure de compétition à manches successives sur Fort Lyndon, mêlant rythme soutenu et stratégie d’équipe.

Battlefield REDSEC Gauntlet

Ce mode parallèle s’adresse particulièrement aux joueurs cherchant à s’affronter dans des sessions plus courtes sans la lente montée en puissance d’un battle royale classique.

Portal pour la créativité

Déjà présent dans Battlefield 2042 et Battlefield 6, le mode Portal prend une nouvelle dimension dans Battlefield REDSEC. Il permet de créer des modes personnalisés en exploitant les vastes espaces de Fort Lyndon. Certains joueurs y ont déjà conçu des scénarios originaux comme un parcours d’obstacles aériens traversé en voiturettes de golf.

Toutefois, seuls les détenteurs de Battlefield 6 bénéficient d’un accès complet aux outils de création et aux cartes du jeu principal. Les joueurs n’ayant que REDSEC devront se contenter des éléments associés à la version battle royale seule.

Un écosystème lié à Battlefield 6 et un battle pass partagé

REDSEC et Battlefield 6 partagent une progression commune, un battle pass et des récompenses synchronisées. Les joueurs peuvent ainsi faire progresser leur compte global, peu importe le mode. Cependant, certaines missions et événements resteront exclusifs à chaque expérience.

Avec sa sortie lors du lancement de la saison 1, Battlefield REDSEC inaugure une nouvelle ère pour la franchise. En combinant un gameplay qui devrait plaire à beaucoup de monde, des outils ouverts avec Portal et une offre gratuite, EA positionne clairement Battlefield face à Call of Duty: Warzone et Fortnite, tout en misant sur une communauté durable.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction Jeux vidéo

Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 : voici la bande-annonce (trailer) du jeu

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 : bande-annonce du gameplay multijoueur et les dates de la bêta

Battlefield 6 Jeux vidéo

Battlefield 6 sera présenté cette semaine, voici la première image

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle Robot

OpenAI : 1 million de personnes par semaine parleraient de suicide avec l’IA

28 Oct. 2025 • 15:15
0 Internet

OpenAI, par la voix de son CEO Sam Altman, révélé de nouvelles données mettant en lumière un phénomène...

Amazon Logo Batiment

Amazon annonce licencier 14 000 employés et fait un lien avec l’IA

28 Oct. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

Amazon poursuit la réduction de ses employés dans les bureaux en annonçant le licenciement de 14 000 employés, selon un...

NMS Breach

Breach : No Man’s Sky se met à l’heure d’Halloween avec sa dernière extension

28 Oct. 2025 • 12:45
1 Jeux vidéo

Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en...

Satelitte secret Chine

Une startup australienne dévoile un satellite chinois top secret avant sa désintégration dans l’atmosphère

28 Oct. 2025 • 11:20
0 Science

Après près de cinq ans passés en orbite géostationnaire, le satellite chinois Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7) a enfin...

intelligence artificielle

Pour le patron de Zoom, l’IA pourrait réduire la semaine de travail à trois jours

28 Oct. 2025 • 9:54
2 Hors-Sujet

La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple fait appel après sa condamnation face aux opérateurs français et les contrats d’iPhone

Apple fait appel après sa condamnation face aux opérateurs français et les contrats d’iPhone

28 Oct. 2025 • 17:01

image de l'article iPhone 18 : Apple simplifierait le bouton de commande de la caméra

iPhone 18 : Apple simplifierait le bouton de commande de la caméra

28 Oct. 2025 • 16:10

image de l'article Apple (AAPL) atteint les 4 000 milliards de dollars de valorisation à la Bourse

Apple (AAPL) atteint les 4 000 milliards de dollars de valorisation à la Bourse

28 Oct. 2025 • 15:01

image de l'article Comment les données iCloud ont révélé un vaste réseau de triche impliquant la NBA et la mafia

Comment les données iCloud ont révélé un vaste réseau de triche impliquant la NBA et la mafia

28 Oct. 2025 • 14:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site