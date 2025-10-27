Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de Battlefield 6. La sortie aurai lieu le 28 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, en parallèle de la présentation du gameplay.
Depuis la sortie de Battlefield 6 le 10 octobre, la communauté était dans l’expectative. Beaucoup espéraient une annonce lors de la présentation de la saison 1 du jeu, mais aucune information sur le mode battle royale n’avait été donnée.
Ce silence était d’autant plus étrange que l’ajout d’un tel mode semblait une évidence (surtout au vu des fuites). Cela va être un moyen de concurrencer Call of Duty: Warzone, Fortnite et d’autres jeux qui sont également gratuits.
L’attente pour Battlefield REDSEC a été alimentée par un flot continu de fuites. En août, le community manager Kevin Johnson avait officiellement confirmé que le mode était en développement, mais que seuls les membres du programme de test fermé, Battlefield Labs, y auraient accès.
Malgré le peu de communication officielle, les testeurs n’ont pas manqué de partager des informations. Des extraits de gameplay ont fuité en ligne en septembre, confirmant que des mécaniques comme la nage, le combat et surtout la destruction d’environnements sont bien présentes. Même si EA s’est efforcé de contenir ces fuites, le lancement surprise de demain semble désormais inévitable.
Eyes up.
Plates on.#REDSEC arrives tomorrow at 8:00 PT / 15:00 UTC 🔴
🔔 set reminder: https://t.co/xuRd1LETVr pic.twitter.com/Lpi7sufuay
— Battlefield (@Battlefield) October 27, 2025
Le rendez-vous est donné à 16 heures. Le gamplay sera à retrouver sur YouTube.
