Halloween Aftermath : un fan-film d’1h30 qui redonne vie à Michael Myers

21 Oct. 2025 • 15:15
Certains fan films tiennent désormais plus du vrai film fauché que de l’œuvre amateur, et Halloween Aftermath en fait clairement partie. Réalisé par James Grim et écrit par Cole Tatham, ce long métrage indépendant de 135 minutes s’insère chronologiquement entre Halloween Kills (2021) et Halloween Ends (2022). Le film suit de nouveaux personnages évoluant dans l’univers sombre de Michael Myers, et explore les années manquantes du reboot de David Gordon Green. Sans budget hollywoodien ni ambitions commerciales, le projet vient d’être diffusé gratuitement sur YouTube, accompagné d’une note précisant : « Aucun individu ni entité impliquée ne tirera profit de la distribution de ce film : il a été réalisé uniquement par amour pour la franchise. » Une déclaration qui protège l’équipe de toute violation de droits et renforce l’esprit de communauté derrière l’œuvre initiale.

Une œuvre saluée par les fans d’horreur

Cet énorme pari semble en tout cas réussi : en quelques jours, Halloween Aftermath a dépassé les 250 000 vues et suscite un engouement constant. James Grim et son équipe ne sont pas à leur premier essai : ils avaient déjà signé My Special Boy, un métrage inspiré de Vendredi 13, et préparent désormais Scream Descent. Leur objectif ? Créer, selon Grim, « une étude de personnage profonde et authentique, fidèle à la chronologie officielle mais avec notre propre vision. »

À l’heure où de nombreuses franchises peinent à se renouveler (c’est même peu de le dire), Halloween Aftermath prouve qu’une véritable passion peut produire une œuvre sincère, respectueuse et créative. De quoi séduire les amateurs de frissons en quête d’un prolongement non officiel mais parfaitement assumé de la saga culte. Et puis, Halloween approche, et vous saurez désormais quoi regarder le 31 octobre au soir…

