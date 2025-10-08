TENDANCES
La Corée du Nord aurait dérobé plus de 2 milliards de dollars en crypto en 2025
La Corée du Nord aurait dérobé plus de 2 milliards de dollars en crypto en 2025

8 Oct. 2025 • 20:06
Les chiffres donnent le tournis : les pirates affiliés à la Corée du Nord auraient dérobé plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies cette année si l’on en croit une analyse de la société Elliptic. Ce montant, déjà le plus élevé jamais enregistré sur une année, résulte d’une trentaine d’attaques et dépasse largement le record précédent de 1,35 milliard (enregistré en 2022). Avec les précédents détournements, le total des vols imputés au régime nord-coréen depuis 2017 dépasse désormais les 6 milliards de dollars !

Des hacks qui ciblent désormais l’humain plutôt que les systèmes

Traditionnellement ciblées, les plateformes d’échange restent encore la cible des hackers nord coréens. Pour la première fois cependant, ces derniers centrent également leurs efforts sur des individus fortunés possédant d’importantes réserves en crypto. Elliptic note un changement notable : « La majorité des piratages survenus en 2025 ont été menés via des attaques d’ingénierie sociale… Cela marque un tournant, où le maillon faible de la sécurité des cryptomonnaies devient de plus en plus humain plutôt que technique. »  C’est donc désormais l’humain, et non plus les systèmes eux-mêmes, qui représente le maillon faible dans la sécurité des actifs numériques (et au fait, avez vous changé vos mots de passe ces 6 derniers mois ?)

Le vol record de 1,46 milliard de dollars du mois de février 2025 (dont la plateforme d’échange crypto Bybit était la cible) est l’illustration la plus marquante de cette nouvelle stratégie de rapine. Dans ce contexte, les autorités ont de plus en plus de mal à identifier, tracer et bloquer des flux malveillants de plus en plus complexes. Il s’agit à présent de savoir si la communauté crypto et les régulateurs sauront contenir cette explosion sans précédent du nombre de vols d’actifs numériques.

