Game One, la chaîne du jeu vidéo, va fermer ses portes après 27 ans

Game One, la chaîne du jeu vidéo qui a fait ses débuts il y a 27 ans à la télévision, cessera définitivement sa diffusion à la fin novembre. Cette décision de Paramount Networks France, qui détient la chaîne, s’inscrit dans un vaste plan de restructuration affectant plus de la moitié des effectifs du pôle télévisuel.

C’est la fin pour Game One

Malgré des bénéfices nets dépassant deux millions d’euros annuels, la chaîne disparaîtra dans quelques semaines, comme le rapporte BFM Tech&Co. « On est pourtant très rentable », confie un chargé de production employé depuis dix ans. Les salariés et pigistes concernés par cette fermeture pressentaient néanmoins le dénouement : « On le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés », explique une pigiste. Les salariés ont appris l’arrêt de la chaîne à la rentrée, scellant le destin de Team G1 et des autres programmes.

Cette fermeture précipitée résulte directement du rapprochement entre Paramount Global et Skydance, approuvé par les autorités antitrust américaines. Cette opération vise à créer une nouvelle entité consolidée, entraînant dans son sillage la disparition de plusieurs actifs jugés secondaires comme Game One et J-One. La rentabilité de la chaîne française pèse peu face aux impératifs stratégiques d’une fusion transatlantique de cette envergure.

L’impossible concurrence face à Twitch et YouTube

Née le 7 septembre 1998, Game One visait initialement à démocratiser le jeu vidéo. Diffusée exclusivement par satellite à son lancement, elle intégra progressivement le câble puis l’ADSL avant de diversifier sa programmation vers les animés. Les années 2000 ont marqué une première crise majeure lorsqu’Infogrames, éditeur français cofondateur avec Canal+, imposa une nouvelle ligne éditoriale provoquant plusieurs départs et un premier plan d’économies. Le rachat par l’actionnaire actuel a eu lieu en 2006, accompagné de projets satellites désormais également condamnés.

La véritable sentence ne vient ni des actionnaires ni des restructurations : de nos jours, le public consomme du contenu vidéoludique sur Twitch ou YouTube, loin des bouquets télévisuels confidentiels. Julien Tellouck, animateur emblématique de Game One, défendait pourtant en 2023 auprès de Télé-Loisirs une position médiane : « On n’est pas vraiment la télé, on n’est pas vraiment internet, on est le lien entre les deux ».

Ce pont disparaîtra définitivement lorsque les lumières du plateau s’éteindront pour la dernière fois, marquant la fin d’une époque où la télévision pouvait encore prétendre accompagner la culture gaming.