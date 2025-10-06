Starbreeze (Payday) abandonne Project Baxter, son jeu coopératif dans l’univers de Dungeons & Dragons

C’est une sacré déception pour les nombreux amoureux de la franchise : le studio suédois Starbreez, principalement connu pour la franchise Payday, vient d’annoncer l’abandon complet de Project Baxter, son titre coopératif basé sur l’univers Dungeons & Dragons. Le CEO Adolf Kristjansson a qualifié la décision de « difficile mais nécessaire » tout en expliquant quele studio recentrait ses forces sur une refonte approfondie de Payday. Certains développeurs assignés au projet seront redéployés sur d’autres productions du studio tandis que d’autres seront licenciés tout en bénéficiant d’une forme de soutien pour retrouver un emploi ailleurs.

Un projet condamné avant même son lancement ?

Baxter avait été révélé en 2023 comme un jeu live-service (GAAS) intégrant du jeu coopératif, le lancement étant prévu pour 2026 sur toutes les plateformes (ou presque). Depuis l’annonce du titre, peu d’éléments concrets avaient été publiés — hormis des concepts visuels — un silence prolongé qui avait laissé supposer que le projet vacillait déjà sur ses bases. Ce nouveau retrait s’inscrit dans une longue série d’annulations autour de licences D&D : Wizards of the Coast avait précédemment annulé plusieurs projets D&D non dévoilés avant la sortie de Baldur’s Gate 3.

Pour les fans de la franchise, ce revirement est évidemment une déception — surtout dans un contexte où la franchise cherche à se renouveler via le jeu vidéo coopératif. Il reste encore un espoir : un autre titre D&D est actuellement développé par Giant Skull, avec un certain Stig Asmussen (Star Wars Jedi) aux commandes.