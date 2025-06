Le créateur de God of War III et Star Wars Jedi: Fallen Order planche sur un jeu Donjons & Dragons

Stig Asmussen, à qui l’on doit God of War III ainsi que les jeux Star Wars Jedi: Survivor et Fallen Order, planche actuellement sur un jeu d’action-aventure solo situé dans l’univers de Donjons & Dragons. Il s’agit du tout premier projet du nouveau studio d’Asmussen, Giant Skull, studio fondé à la fin de l’année 2023. Développé en partenariat avec l’éditeur Wizards of the Coast, le jeu « Donjons et Dragons » utilisera l’Unreal Engine 5 et sera disponible uniquement sur PC dans un premier temps, les versions consoles devant être annoncées ultérieurement. Aucun détail précis n’a encore été révélé sur le contenu de ce titre (dont la sortie n’est pas attendue avant 2026) mais Asmussen nous promet « un nouvel univers Donjons & Dragons riche, avec une narration immersive, des combats héroïques et des phases de déplacement exaltantes que les joueurs adopteront pleinement ».

Cette collaboration marque aussi une nouvelle étape pour Wizards of the Coast : l’éditeur semble en effet tourner la page de son partenariat avec Larian Studios après le succès retentissant de Baldur’s Gate 3. On note enfin que ce nouveau projet s’ajoute à une liste croissante de projets de Wizards, parmi lesquels Exodus du studio Archetype Entertainment et Snake Eyes développé par Atomic Arcade.