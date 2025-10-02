TENDANCES
Tesla augmente les prix à la location aux US après l’expiration du crédit d’impôt pour les véhicules électriques

2 Oct. 2025 • 16:20
0

Dès le 1er octobre 2025, Tesla a ajusté à la hausse ses tarifs de location pour ses modèles phares aux États-Unis, en réaction à la suppression du crédit fédéral de 7 500 dollars pour les véhicules électriques neufs (Tesla redistribuait jusqu’alors une partie de ce crédit pour alléger les mensualités de location). Avec la fin du dispositif, la société ajuste ses offres pour refléter le coût réel du leasing (le crédit pour véhicules d’occasion de 4 000 dollars a également pris fin simultanément.). Les loyers du Model Y passent désormais de 479–529 $/mois à 529–599 dollars, tandis que ceux du Model 3 montent de 349–699 dollars à 429–759 dollars. Ces hausses représentent en moyenne une augmentation d’environ 11 %. Tesla redistribuait jusqu’alors une partie de ce crédit pour alléger les mensualités de location. (Le crédit pour véhicules d’occasion de 4 000 $ a également pris fin simultanément.)

Tesla Model 3 2023 1

Pour compenser, un crédit compensatoire de 6500 dollars

Pour amortir l’impact sur les locataires, Tesla propose désormais « un crédit de bail » de 6 500 dollars, une remise appliquée automatiquement dans le calcul du loyer. Sans crédit fédéral, ce « cadeau » pourrait cependant grignoter les marges de l’entreprise. Tesla propose aussi de nouveaux taux de financement attractifs pour les acheteurs soit 2,99 % pour le Model 3 et 3,99 % pour le Model Y (pour un crédit sur 60 mois évidemment conditionné à un bon profil de crédit).

Un marché de l’EV toujours sous tension

La fin du crédit fédéral intervient alors que Tesla voit sa part de marché s’éroder, qui est désormais de 38 % aux États-Unis, contre plus de 80 % en 2017. Avec la disparition du principal levier d’aide à l’achat d’un VE, l’industrie craint un fort ralentissement des ventes. Certains fabricants cherchent déjà des solutions alternatives. Ford et General Motors, par exemple, tentent de prolonger indirectement les crédits via leurs divisions financières afin de préserver les incitations à la location. On notera cependant que très paradoxalement, Tesla a livré 497 099 véhicules au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse spectaculaire de 29 % par rapport au deuxième trimestre, et environ 7 % de mieux que sur la même période l’an dernier. Il s’agit même du meilleur trimestre de l’histoire de l’entreprise (en terme de ventes), mais ce score est en fait le résultat d’un effet d’aubaine, les acheteurs américains s’étant rués sur les VE de la marque avant la fin du crédit fédéral.

Elon Musk Pas Content 1 1

A l’international, les résultats sont nettement plus contrastés : les ventes de véhicules BYD ont dépassé celles de Tesla en Europe pour le second trimestre d’affilée, avec en prime des pourcentages de croissance très inquiétants pour la marque texane (-36% de ventes en Europe, contre +200% de ventes pour BYD). Pour contrer cette mauvaise tendance, Elon Musk a annoncé l’arrivée d’un Model Y plus accessible, une promesse parmi d’autres qui devra cette fois être suivie d’effets concrets pour inverser la donne…

 

