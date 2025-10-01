TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Enceinte connectée : Google dévoile son nouveau Google Home avec Gemini AI
Matériel et Accessoires

Enceinte connectée : Google dévoile son nouveau Google Home avec Gemini AI

1 Oct. 2025 • 16:12
0

Google prépare une nouvelle étape dans l’univers de la maison connectée avec l’annonce de ses prochaines enceintes connectées boostées à l’IA, des modèles attendus pour le printemps 2026. Baptisé simplement Google Home, ce modèle phare reposera sur l’assistant Gemini AI et sera proposé à 99 dollars. Conçu pour séduire un très large public, le Google Home sera disponible en quatre finitions relativement élégantes : Porcelain, Hazel, Berry et Jade.Google Home 1

Une intégration complète de l’IA Gemini

Contrairement aux lancements habituels, Google a volontairement repoussé la sortie de ces enceintes afin de tester Gemini sur les anciens modèles et de recueillir les retours des utilisateurs. « Nous ne voulons pas forcer les gens à changer de produit s’ils n’en ont pas envie », a ainsi précisé Anish Kattukaran, directeur produit de Google Home et Nest. Le nouvel appareil sera optimisé pour gérer la reconnaissance vocale dans des environnements complexes, avec l’aide de fonctions comme la suppression des bruits de fond, la gestion de la réverbération et l’annulation d’écho.

Google Home

Audio immersif et design durable

Au-delà de l’IA, l’enceinte proposera un son à 360 degrés et la possibilité de créer des groupes multiroom dans l’application Google Home. Autre nouveauté attendue, l’association de deux enceintes avec le Google TV Streamer pour une expérience home cinéma immersive. Un anneau lumineux indiquera visuellement les différentes « actions/fonctions » de Gemini Live, (actions disponible via un abonnement Premium). Le design se distingue par un revêtement en maille 3D (qui rappelle les HomePod d’Apple), revêtement conçu pour limiter les déchets textiles

A noter enfin que le Google Home sera commercialisé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Thermostat Nest Matériel

Google ne proposera pas les nouveaux thermostats connectés Nest en Europe

Gemini for Home Matériel

Google dévoilera de nouveaux produits Nest et détaillera son IA « domotique » le 1er octobre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon AWS Basket IA Television

Amazon (AWS) et la NBA s’associent pour des fonctions d’IA pendant les matchs de basket

1 Oct. 2025 • 15:06
0 Hors-Sujet

La National Basketball Association (NBA) et Amazon Web Services (AWS) ont officialisé un partenariat pluriannuel afin, notamment, de proposer des...

th_dyson-360-eye-robotic-cleaner-tank-tracks-640×353

Dyson en difficulté : les bénéfices sont en chute libre malgré des ventes record

1 Oct. 2025 • 13:10
6 Hors-Sujet

Dyson, le géant britannique de l’électroménager high tech, traverse une zone de turbulences financières. Sur son...

Encelade

Encelade : de nouvelles molécules organiques relancent l’espoir d’une vie extraterrestre

1 Oct. 2025 • 11:55
0 Science

Depuis plusieurs décennies, Encelade, l’une des lunes les plus intrigantes (et scientifiquement intéressantes) de Saturne, alimente...

Contraband

Avalanche Studios (Just Cause) ferme son studio de Liverpool et licencie des employés en Suède

1 Oct. 2025 • 10:35
0 Jeux vidéo

Le secteur du jeu vidéo est toujours en crise : Avalanche Studios, connu pour la saga Just Cause, vient d’annoncer une bien mauvaise...

Mickey Minnie Disneyland Paris

Character.AI supprime les personnages IA de Disney après une mise en demeure

1 Oct. 2025 • 9:15
0 Hors-Sujet

Face à la menace juridique de Disney, la plateforme Character.AI a dû supprimer de son service les chatbots inspirés de personnages...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Backdoor iCloud : le Royaume-Uni cherche encore à accéder aux données d’utilisateurs

Backdoor iCloud : le Royaume-Uni cherche encore à accéder aux données d’utilisateurs

1 Oct. 2025 • 15:26

image de l'article Apple demande le rejet de la plainte d’Elon Musk (xAI) pour ChatGPT

Apple demande le rejet de la plainte d’Elon Musk (xAI) pour ChatGPT

1 Oct. 2025 • 14:10

image de l'article Epic Games continue de dénoncer les pratiques d’Apple

Epic Games continue de dénoncer les pratiques d’Apple

1 Oct. 2025 • 12:50

image de l'article Pluribus : nouveau teaser-extrait pour la série du créateur de Breaking Bad

Pluribus : nouveau teaser-extrait pour la série du créateur de Breaking Bad

1 Oct. 2025 • 11:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site