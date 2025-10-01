Enceinte connectée : Google dévoile son nouveau Google Home avec Gemini AI

Google prépare une nouvelle étape dans l’univers de la maison connectée avec l’annonce de ses prochaines enceintes connectées boostées à l’IA, des modèles attendus pour le printemps 2026. Baptisé simplement Google Home, ce modèle phare reposera sur l’assistant Gemini AI et sera proposé à 99 dollars. Conçu pour séduire un très large public, le Google Home sera disponible en quatre finitions relativement élégantes : Porcelain, Hazel, Berry et Jade.

Une intégration complète de l’IA Gemini

Contrairement aux lancements habituels, Google a volontairement repoussé la sortie de ces enceintes afin de tester Gemini sur les anciens modèles et de recueillir les retours des utilisateurs. « Nous ne voulons pas forcer les gens à changer de produit s’ils n’en ont pas envie », a ainsi précisé Anish Kattukaran, directeur produit de Google Home et Nest. Le nouvel appareil sera optimisé pour gérer la reconnaissance vocale dans des environnements complexes, avec l’aide de fonctions comme la suppression des bruits de fond, la gestion de la réverbération et l’annulation d’écho.

Audio immersif et design durable

Au-delà de l’IA, l’enceinte proposera un son à 360 degrés et la possibilité de créer des groupes multiroom dans l’application Google Home. Autre nouveauté attendue, l’association de deux enceintes avec le Google TV Streamer pour une expérience home cinéma immersive. Un anneau lumineux indiquera visuellement les différentes « actions/fonctions » de Gemini Live, (actions disponible via un abonnement Premium). Le design se distingue par un revêtement en maille 3D (qui rappelle les HomePod d’Apple), revêtement conçu pour limiter les déchets textiles

A noter enfin que le Google Home sera commercialisé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.