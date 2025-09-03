Google vient d’annoncer qu’une conférence portant sur le projet « Gemini for Home » – le projet d’IA domotique/pour la maison – se tiendra le 1er octobre prochain. De nouveau appareils Nest spécifiquement pensés pour ce projet seront aussi dévoilés à cette occasion. Dans un teaser publié sur X, la firme confirme que Gemini remplacera progressivement Google Assistant au sein de l’écosystème domotique, avec pour gros bonus des commandes en langage naturel et des interactions plus intuitives. L’image accompagnant l’annonce laisse entrevoir ce qui ressemble à une nouvelle caméra Nest, ce qui semble indiquer l’événement pourrait aussi introduire d’autres produits (comme l’enceinte connectée mystérieuse repérée lors du précédent live stream de Google).

Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home 🏠 Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385A — Made by Google (@madebygoogle) September 2, 2025

L’objectif de Gemini for Home est d’aller bien au-delà de la simple gestion de la maison connectée. L’IA devrait ainsi être capable de générer des recettes à partir des aliments du réfrigérateur, d’accompagner les utilisateurs dans l’achat d’une voiture, de proposer une aide au dépannage d’appareils électroménagers, voire de raconter des histoires aux enfants à l’heure du coucher. Deux formules sont attendues : une gratuite et une payante, dans la lignée de la stratégie adoptée par Amazon avec Alexa+. Google avait indiqué au CES que les abonnés Nest Aware à 10 dollars par mois bénéficieraient d’un accès anticipé à Gemini, mais ce point reste à confirmer.