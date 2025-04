Google ne proposera pas les nouveaux thermostats connectés Nest en Europe

Google a annoncé qu’il ne commercialisera plus de nouveaux thermostats connectés Nest en Europe, en raison des exigences spécifiques des systèmes de chauffage sur le continent. Cette décision fait suite au lancement de la quatrième génération du Nest Learning Thermostat, mais elle marque aussi un tournant pour les utilisateurs européens.

La fin des thermostats Nest en Europe

Google explique que « les systèmes de chauffage en Europe sont uniques et présentent une variété d’exigences matérielles et logicielles », rendant difficile la conception de produits adaptés à la diversité des foyers européens. Par conséquent, la société a pris la décision de ne plus proposer de nouveaux thermostats Nest sur le marché européen. Néanmoins, les modèles plus anciens, comme le Nest Learning Thermostat de troisième génération et le Nest Thermostat E, continueront de fonctionner, de recevoir des mises à jour de sécurité et seront vendus tant que les stocks seront disponibles.

Google a également annoncé la fin du support logiciel pour plusieurs anciens modèles de thermostats Nest. Les premières générations du Nest Learning Thermostat, ainsi que le modèle de deuxième génération en Europe, ne recevront plus de mises à jour logicielles ni ne pourront se connecter à l’application Google Home à partir du 25 octobre 2025. Toutefois, les utilisateurs pourront toujours ajuster manuellement la température et les routines programmées continueront de fonctionner. Après cette date, ces appareils deviendront moins « intelligents ».

Offres de remplacement

Pour compenser cette décision, Google propose des réductions : 130$ sur le nouveau thermostat Nest de quatrième génération pour les clients américains, 160$ pour les Canadiens, et 50 % de réduction sur un thermostat intelligent Tado Smart Thermostat X pour les Européens.

Bien que les modèles concernés aient plus de dix ans, certains utilisateurs pourraient regretter de voir leurs appareils devenir obsolètes, d’autant plus qu’un thermostat n’est pas un produit que l’on remplace fréquemment. Cette annonce soulève des questions sur l’avenir des autres produits Nest de Google, comme le Nest Hub ou le Nest Audio, pour lesquels la société n’a pas communiqué de plans de mise à jour importants, en dehors de l’intégration de son modèle d’IA Gemini.